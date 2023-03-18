Может закончим уже повторять эту мантру про укронацистов, а скажем, Россия преследуя свои цели напала на Украину? Так просто будет честно У России больше дел нет, как с хохлами воевать. На границе с Донбассом в феврале 2022 года стояли двухсот тысячная армия нацистов готовые провести зачистку в лднр. Не надо людям морочить голову, там живут мои друзья и я знаю от первоисточника...
И смешно и грешно. Сейчас в России принято доносить друг на друга..
Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток 40-летнего Юрия Самойлова. Его признали виновным в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП) из-за картинок в телефоне.На сайте суда размещена карточка дела господина Самойлова.В ней говорится, что он был арестован по административной статье 17 марта 2023г. Мужчину задержали утром того же дня. Один из пассажиров метро увидел «дискредитирующие российскую армию» картинки в телефоне господина Самойлова, о чем сообщил сотрудникам полиции.Через несколько станций полицейские задержали мужчину. Они просмотрели его телефон, после чего составили протокол о распространении экстремистских материалов. Позже в тот же день его арестовали на две недели.Сейчас господин Самойлов находится в спецприемнике «Сахарово» в Подмосковье.
Вот не пойму. У меня например есть знакомый, почти друган, которого подозревают официально в похищении детей. Ну и который прячется, у себя в погребе от всех. И вот он приезжает ко мне в Костанай, снимаем кафе, рестораны, девок и тд и тп.. Первое, о чем мне говорить с подозреваемым в киднеппинге? И второй. Остальные , общество, родные и близкие, что скажут, после того, как я встречусь с обвиняемым в похищении детей? Хоть кто то поймет меня? Или исходя из того, скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты, они на меня тоже станут смотреть, и видеть во мне Соучастника преступления? Как тут быть, принять Подозреваемого в объятья, или отказаться?
Это надо к стариков спросить, возможно есть обычай или традиция такая. Однажды я с сыном (тогда 6лет было) ехали в маршрутке и дед казах протягивает руку моему сыну между ног и говорит- апшеу ашыдыма? (Поспел?) Здесь ничего зазорного нет, кто вырос в деревне подтвердит, что старики так делали с мальчиками
сайлау курманов: Не надо людям морочить голову, там живут мои друзья и я знаю от первоисточника...
Вот именно не надо морочить людям голову, у меня там не меньше вашего друзей, увы они по разную сторону. Про 200000 армию они мечтают, ещё бы хорошо обученных, а вы сознайтесь за что их так не любите, или просто любите Великую Россию от и до...
сайлау курманов: У России больше дел нет, как с хохлами воевать
На сегодняшний день это самое главное их дело, воевать с Украиной. Иначе для чего мобилизация, перевод экономики на военное русло, посмотрите заседание РСПП, уже бизнес нагнули, чтобы не только отстёгивали на войну, но и принимали заказы военного характера, не вооружение конечно. Про Донбасс. Меня не покидает ощущение, что нас всё время обманывают. Как та самая слабая украинская армия, которая не могла противостоять шахтёрам вооруженным только дрекольем, постоянно отдающая этим шахтёрам в боях танки, РСЗО"Град", причём с полным боекомплектом, ухитрившееся попасть в котёл под Иловайском, задуманный гениальными шахтерскими военоначальниками и вдруг уже больше года сопротивляется 2 армии мира? Вам самому не смешно? И не повторяйте больше подобной глупости про 200000 армию, которая стоит у Донбасса в надежде растерзать их, в то время когда идёт войнаЯ понимаю чувства ,Родина. но не стоит выглядеть глупо, хотя бы приводите нормальные довода. Не забывайте ,мир на самом деле невелик и сейчас у людей есть друзья , знакомые повсюду, не у одного у Вас. Посему не надо кичиться информацией из первых уст. Кстати вы случайно не украинец? У меня в окружении все этнические украинцы за Россию и в душе жалеют, что их мать неправильно родила, не с той национальностью. На росТВ есть один эксперт , послушайте имя и фамилию Богдан Беспалько, он говорит, что он русский и люто ненавидит всех хохлов. как вы говорите.
Эл-починно: И таки да, ничего плохого, в том, что спасают детей
А вы для интереса почитайте интервью российского омбудсмена, я здесь приводил цитату, как эти дети, которых "спасли" относятся к Путину, что они поют, какие лозунги кричали, когда их "спасали" и как потом они начнут любить Россию. Можно конечно сказать, да они ещё дети повзрослеют , поймут. Но когда вас разлучили с родными в детстве и вывезли в другую страну, кем вы потом вырастете и кого потом будете любить. это большой вопрос. Для вас это так развлекуха, а для этих детей реальная трагедия. Про нацистов я уже не говорю. в большей части они существует только в Вашем воображении.
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