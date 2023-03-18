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сайлау курманов:

У России больше дел нет, как с хохлами воевать

Цитата:На сегодняшний день это самое главное их дело, воевать с Украиной. Иначе для чего мобилизация, перевод экономики на военное русло, посмотрите заседание РСПП, уже бизнес нагнули, чтобы не только отстёгивали на войну, но и принимали заказы военного характера, не вооружение конечно. Про Донбасс. Меня не покидает ощущение, что нас всё время обманывают. Как та самая слабая украинская армия, которая не могла противостоять шахтёрам вооруженным только дрекольем, постоянно отдающая этим шахтёрам в боях танки, РСЗО"Град", причём с полным боекомплектом, ухитрившееся попасть в котёл под Иловайском, задуманный гениальными шахтерскими военоначальниками и вдруг уже больше года сопротивляется 2 армии мира? Вам самому не смешно? И не повторяйте больше подобной глупости про 200000 армию, которая стоит у Донбасса в надежде растерзать их, в то время когда идёт войнаЯ понимаю чувства ,Родина. но не стоит выглядеть глупо, хотя бы приводите нормальные довода. Не забывайте ,мир на самом деле невелик и сейчас у людей есть друзья , знакомые повсюду, не у одного у Вас. Посему не надо кичиться информацией из первых уст. Кстати вы случайно не украинец? У меня в окружении все этнические украинцы за Россию и в душе жалеют, что их мать неправильно родила, не с той национальностью. На росТВ есть один эксперт , послушайте имя и фамилию Богдан Беспалько, он говорит, что он русский и люто ненавидит всех хохлов. как вы говорите.