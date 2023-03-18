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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:11
#4711
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Цитата:
Гога:
Нет ,это Военный городок Горное был построен в 1980 году в заливе Косатка на острове Итуруп,


Какая разница?
Я озвучил, что это Сахалин
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:14
#4712
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Подумаешь, республика Коми.
Везде у вас так.



Я же скидывал видео, 10 км от Москвы, у людей в многоэтажках нет унитазов..
Это ваш мир, и распространять его на соседей, пользуясь тем, что СССР насобирал вооружения до зубов, как то не то..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:16
#4713
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Цитата:
111:
Южно - Сахалинск

---Это поселок ---Горный
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:19
#4714
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Цитата:
111:
Какая разница?

---Совершенно верно . Что в лоб , что по лбу .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:27
#4715
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Сегодня статью читали про аортокоронарное шунтирование в Костанае? Метод как бы сказали по российскому телевидению разработали украинские националисты, а наши врачи им здесь пользуются. Может закончим уже повторять эту мантру про укронацистов, а скажем, Россия преследуя свои цели напала на Украину? Так просто будет честно. И про НАТО смешно, собирались напасть на Россию, у самих кроме США нет вооружения практически вообще. С горем пополам наскребли несколько сотен танков. У самой Украины до войны было больше танков , чем во всей Европе
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:40
#4716
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Цитата:
saba:
ро НАТО смешно, собирались напасть на Россию, у самих кроме

Если бы собирались, они бы давно дали Украине и Атакамсы на 500 км, и фрегаты, и самолеты и кучу Абрамсов, еще год назад.
Но они и сейчас это не дают..
Даже современный беспилотники не дают, то что дали Свичблейды 300, бесполезны почти, а вот недавно дали 600е, те сразу зашли в тыл оккупантов и разгромили там позиции вчистую..
Что то не помню, то ли ЗРК,то ли другие, у которых дальность до 100 км и они располагаются в тылу, стреляя оттуда.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 21:18
#4717
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Цитата:
przek:
Так погодь, давай на секундочку представим что твоя риторика это не выдумки с российского телика, а реальность. Получается украинские дети, женщины, старики, в том числе и русскоязычные в период с 2014 по 2021 год абсолютно мирно сожительствовали с так называемыми "нациками". А погибать массово они начали сразу после российского вторжения, потому что "нацики" начали использовать мирных как живой щит.

Ещё один как Затабольский, но с Польши пишет. Логику трудно видимо включить, что в 2014-ом произошло. И про минские соглашения даже не вспомним? Вот ведь память то короткая! Это как те же иуды меня тут лет пять назад, за критику Назарбаева, залаевали. Не трожь святое. Елбасы. А сегодня вон ка извернулись....
8-) вы один из них?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 21:35
#4718
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17 часов назад, источник: © РИА НовостиОмбудсмен ДНР обвинила ВСУ в разрушении тысяч домов на Донбассе МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике были разрушены около 23 тысячи частных и 5 тысяч многоквартирных домов, отдельные населенные пункты фактически были стерты с лица земли.
источник

[Исправлено: Эл-починно, 18.03.2023 - 21:39]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 22:11
#4719
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Цитата:
Эл-починно:
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН

Странно , а что она могла заявить, когда её не допустили в Совбез, только сегодня Небензя по этому поводу возмущался
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 22:16
#4720
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Цитата:
Эл-починно:
Логику трудно видимо включить, что в 2014-ом произошло. И про минские соглашения даже не вспомним? Вот ведь память то короткая!

Вы не переводите на минские соглашения, речь шла про украинских детей, которых похищают официальные российские власти. Именно это после расследования специальной комиссией ООН было объявлено военным преступлением России.
Как пообещала российский омбудсмен, они научат украинских детей любить Россию. Цитату я приводил. Вот это уже за гранью. Ладно взрослые, вы играйте в свои кровожадные игры, зачем детей то трогать. Или будущую демографическую яму хотят закрыть? Людоедская какая то война получается
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 22:27
#4721
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Цитата:
saba:
Вы не переводите на минские соглашения, речь шла про украинских детей

Я про детей вроде ничего не переводил, опять бес попутал? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 22:28
#4722
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Цитата:
saba:
Вы не переводите на минские соглашения, речь шла про украинских детей

А что не так с минскими соглашениями? 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 22:30
#4723
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После 24 февраля они обнулились, их нет сейчас, Российская федерация осуществила вторжение в Республику Украина, устраивает Вас такой официальный тон?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 22:32
#4724
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Вот интересная статья 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 22:45
#4725
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И таки да, ничего плохого, в том, что спасают детей, а также их родителей, дедушек и бабушек - не вижу.
В любом случае лучше под покрывалом России, чем у нацистов под прицелом.
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