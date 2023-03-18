Отправлено: - 21:18

przek:

Так погодь, давай на секундочку представим что твоя риторика это не выдумки с российского телика, а реальность. Получается украинские дети, женщины, старики, в том числе и русскоязычные в период с 2014 по 2021 год абсолютно мирно сожительствовали с так называемыми "нациками". А погибать массово они начали сразу после российского вторжения, потому что "нацики" начали использовать мирных как живой щит.

Цитата:Ещё один как Затабольский, но с Польши пишет. Логику трудно видимо включить, что в 2014-ом произошло. И про минские соглашения даже не вспомним? Вот ведь память то короткая! Это как те же иуды меня тут лет пять назад, за критику Назарбаева, залаевали. Не трожь святое. Елбасы. А сегодня вон ка извернулись....вы один из них?