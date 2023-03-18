Сегодня статью читали про аортокоронарное шунтирование в Костанае? Метод как бы сказали по российскому телевидению разработали украинские националисты, а наши врачи им здесь пользуются. Может закончим уже повторять эту мантру про укронацистов, а скажем, Россия преследуя свои цели напала на Украину? Так просто будет честно. И про НАТО смешно, собирались напасть на Россию, у самих кроме США нет вооружения практически вообще. С горем пополам наскребли несколько сотен танков. У самой Украины до войны было больше танков , чем во всей Европе
saba: ро НАТО смешно, собирались напасть на Россию, у самих кроме
Если бы собирались, они бы давно дали Украине и Атакамсы на 500 км, и фрегаты, и самолеты и кучу Абрамсов, еще год назад. Но они и сейчас это не дают.. Даже современный беспилотники не дают, то что дали Свичблейды 300, бесполезны почти, а вот недавно дали 600е, те сразу зашли в тыл оккупантов и разгромили там позиции вчистую.. Что то не помню, то ли ЗРК,то ли другие, у которых дальность до 100 км и они располагаются в тылу, стреляя оттуда.
przek: Так погодь, давай на секундочку представим что твоя риторика это не выдумки с российского телика, а реальность. Получается украинские дети, женщины, старики, в том числе и русскоязычные в период с 2014 по 2021 год абсолютно мирно сожительствовали с так называемыми "нациками". А погибать массово они начали сразу после российского вторжения, потому что "нацики" начали использовать мирных как живой щит.
Ещё один как Затабольский, но с Польши пишет. Логику трудно видимо включить, что в 2014-ом произошло. И про минские соглашения даже не вспомним? Вот ведь память то короткая! Это как те же иуды меня тут лет пять назад, за критику Назарбаева, залаевали. Не трожь святое. Елбасы. А сегодня вон ка извернулись.... вы один из них?
Эл-починно: Логику трудно видимо включить, что в 2014-ом произошло. И про минские соглашения даже не вспомним? Вот ведь память то короткая!
Вы не переводите на минские соглашения, речь шла про украинских детей, которых похищают официальные российские власти. Именно это после расследования специальной комиссией ООН было объявлено военным преступлением России. Как пообещала российский омбудсмен, они научат украинских детей любить Россию. Цитату я приводил. Вот это уже за гранью. Ладно взрослые, вы играйте в свои кровожадные игры, зачем детей то трогать. Или будущую демографическую яму хотят закрыть? Людоедская какая то война получается
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