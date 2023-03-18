Отправлено: - 17:03

Skeptic:

Детей не крадут, а спасают от украинских нацистов, которые используют мирных жителей в качестве живого щита. Спасают, кстати, не только детей, но и стариков, женщин... Ибо все они находятся под угрозой уничтожения со стороны нацистов.

Цитата:Так погодь, давай на секундочку представим что твоя риторика это не выдумки с российского телика, а реальность.Получается украинские дети, женщины, старики, в том числе и русскоязычные в период с 2014 по 2021 год абсолютно мирно сожительствовали с так называемыми "нациками". А погибать массово они начали сразу после российского вторжения, потому что "нацики" начали использовать мирных как живой щит. То есть по твоей "логике", если бы Россия не вторглась - то мирных жителей Украины никто бы не использовал как живой щит! Получается в смертях мирных следует винить решение Путина о вторжении в Украину.Вот только твоя "логика" - это лишь нелепая попытка россиян снять с себя вину за убийство мирных жителей Украины. Всем итак ясно что мирных жителей Украины никто не использует как живой щит. Они погибают из-за российских бомбардировок, российской армии и российских солдат. А осиротевших вследствии этих убийств украинских детей похищают на территорию своей страны. Всё это в международном праве называется ГЕНОЦИД.