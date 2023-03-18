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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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p
§ przek
(Пользователи)
Откуда:
Затобольск, Казахстан
Регистрация:
06.03.23
Сообщений:
11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 17:03
#4696
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Цитата:
Skeptic:
Детей не крадут, а спасают от украинских нацистов, которые используют мирных жителей в качестве живого щита. Спасают, кстати, не только детей, но и стариков, женщин... Ибо все они находятся под угрозой уничтожения со стороны нацистов.


Так погодь, давай на секундочку представим что твоя риторика это не выдумки с российского телика, а реальность.
Получается украинские дети, женщины, старики, в том числе и русскоязычные в период с 2014 по 2021 год абсолютно мирно сожительствовали с так называемыми "нациками". А погибать массово они начали сразу после российского вторжения, потому что "нацики" начали использовать мирных как живой щит. То есть по твоей "логике", если бы Россия не вторглась - то мирных жителей Украины никто бы не использовал как живой щит! Получается в смертях мирных следует винить решение Путина о вторжении в Украину.

Вот только твоя "логика" - это лишь нелепая попытка россиян снять с себя вину за убийство мирных жителей Украины. Всем итак ясно что мирных жителей Украины никто не использует как живой щит. Они погибают из-за российских бомбардировок, российской армии и российских солдат. А осиротевших вследствии этих убийств украинских детей похищают на территорию своей страны. Всё это в международном праве называется ГЕНОЦИД.
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p
§ przek
(Пользователи)
Откуда:
Затобольск, Казахстан
Регистрация:
06.03.23
Сообщений:
11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 17:10
#4697
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Цитата:
Skeptic: Россию никак сломить не удаётся.


Удаётся.
Если год назад Россия брала наскоком целые областные центры, то в последние 8 месяцев не может взять даже маленький городишко Бахмут, и попутно теряет захваченные в начале войны территории.
Если год назад бюджет России довольно шустро наполнялся нефтедолларами, то в этом году уже за два месяца дефицит бюджета РФ составил 2,581 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей.
Если год назад к президенту России все ездили и пытались лично образумить, то сегодня на него, как на Каддафи, просто выдали ордер на арест в Международном Гаагском Суде.
Если год назад в начале войны Зеленский умолял Путина о переговорах, то сегодня о переговорах умоляет уже Путин.
Этот список можно продолжать бесконечно. Слом России в процессе, и процесс этот доведут до конца.
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p
§ przek
(Пользователи)
Откуда:
Затобольск, Казахстан
Регистрация:
06.03.23
Сообщений:
11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 17:19
#4698
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Цитата:
111:
Зеленым на карте отмечены страны, где ратифицирован Римский статут. В этих странах путина отныне по закону обязаны арестовать в случае приезда.


Суть ордера в международный суд не только в потенциальном аресте. Понятно что Путин просто не поедет в те страны где его арестуют.
Суть ордера в еще большем унижении российского президента, и в усилении репутационных рисков для всех кто будет вести с ним какие-либо дела.

Проще говоря любые дела, переговоры или встречи с Путиным в глазах международного сообщества теперь зашквар. Даже в тех странах которые не признают юрисдикции этого суда. Захочет ли теперь Токаев или Си Цзинпинь марать свою репутацию разговаривая с этим похитителем детей - ну хз.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 17:20
#4699
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Цитата:
111:
Нет, это русский город Сахалин.

----Фейки не надоело выкладывать ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 17:55
#4700
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Цитата:
Гога:
Фейки не надоело выкладывать ?

Где фейки, ты слеп?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 17:56
#4701
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Цитата:
dvb:
Год назад был в Южно-Сахалинске - ничего там подобного

Мне вот не пихай то, о чем я не говорил.
Я же поправил в следующем комменте, что это Сахалин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 18:02
#4702
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А это

Россия не сможет добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров Международного уголовного суда в Гааге




То есть пока Подозреваемого не сдадут под трибунал, так и будет железный занавес с невозможностью узнать, что это такое - Унитаз?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 18:10
#4703
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Цитата:
przek:
Суть ордера в еще большем унижении российского президента, и

Цитата:
przek:
Суть ордера в еще большем унижении российского президента, и

Ну наверно эта такая честь для таких, быть похожими друг на друга..



Хотя этого оправдали как там говорится .
Оправдают и Подозреваемого думаю, если уведет свои войска с Украины своим решением.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1716
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 18:35
#4704
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Поправлю свою цифру всего детей выехало в Россию 690000 из них насильственно депортированных по данным следственной комиссии ООН более 16000, комиссия оговаривается, что цифра неточная, в реальности может быть больше
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 18:41
#4705
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Цитата:
111:

----Найди ошибку
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 18:59
#4706
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Цитата:
111:
Нет, это русский город Сахалин.

---Нет ,это Военный городок Горное был построен в 1980 году в заливе Косатка на острове Итуруп,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:01
#4707
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:01
#4708
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Цитата:
Гога:

Ну мы то не насаждаем соседям свой мир, в котором живем.
Пусть плохо, пусть бедно, но если у соседа есть унитаз или зерно, мы это не пытаемся это украсть, разграбить и разрушить их строения до нашего уровня.
Мы же не орки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:08
#4709
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Цитата:
dvb:
Год назад был в Южно-Сахалинске - ничего там подобного, как на фото, нет.

Как то был в Египте, все окей, как только отошел от отеля, разруха..

Южно - Сахалинск



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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.03.23 - 19:09
#4710
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Это военный городок .После развала СССР два из трех полков были расформированы, часть домов оказались заброшены и разграблены мародерами. Последний гвоздь в гроб Горного вбило Шикотанское землетрясение амплитудой 8.1 балла в ночь с 4 на 5 октября 1994 года.
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