Skeptic: Детей не крадут, а спасают от украинских нацистов, которые используют мирных жителей в качестве живого щита. Спасают, кстати, не только детей, но и стариков, женщин... Ибо все они находятся под угрозой уничтожения со стороны нацистов.
Так погодь, давай на секундочку представим что твоя риторика это не выдумки с российского телика, а реальность. Получается украинские дети, женщины, старики, в том числе и русскоязычные в период с 2014 по 2021 год абсолютно мирно сожительствовали с так называемыми "нациками". А погибать массово они начали сразу после российского вторжения, потому что "нацики" начали использовать мирных как живой щит. То есть по твоей "логике", если бы Россия не вторглась - то мирных жителей Украины никто бы не использовал как живой щит! Получается в смертях мирных следует винить решение Путина о вторжении в Украину.
Вот только твоя "логика" - это лишь нелепая попытка россиян снять с себя вину за убийство мирных жителей Украины. Всем итак ясно что мирных жителей Украины никто не использует как живой щит. Они погибают из-за российских бомбардировок, российской армии и российских солдат. А осиротевших вследствии этих убийств украинских детей похищают на территорию своей страны. Всё это в международном праве называется ГЕНОЦИД.
Удаётся. Если год назад Россия брала наскоком целые областные центры, то в последние 8 месяцев не может взять даже маленький городишко Бахмут, и попутно теряет захваченные в начале войны территории. Если год назад бюджет России довольно шустро наполнялся нефтедолларами, то в этом году уже за два месяца дефицит бюджета РФ составил 2,581 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей. Если год назад к президенту России все ездили и пытались лично образумить, то сегодня на него, как на Каддафи, просто выдали ордер на арест в Международном Гаагском Суде. Если год назад в начале войны Зеленский умолял Путина о переговорах, то сегодня о переговорах умоляет уже Путин. Этот список можно продолжать бесконечно. Слом России в процессе, и процесс этот доведут до конца.
111: Зеленым на карте отмечены страны, где ратифицирован Римский статут. В этих странах путина отныне по закону обязаны арестовать в случае приезда.
Суть ордера в международный суд не только в потенциальном аресте. Понятно что Путин просто не поедет в те страны где его арестуют. Суть ордера в еще большем унижении российского президента, и в усилении репутационных рисков для всех кто будет вести с ним какие-либо дела.
Проще говоря любые дела, переговоры или встречи с Путиным в глазах международного сообщества теперь зашквар. Даже в тех странах которые не признают юрисдикции этого суда. Захочет ли теперь Токаев или Си Цзинпинь марать свою репутацию разговаривая с этим похитителем детей - ну хз.
Поправлю свою цифру всего детей выехало в Россию 690000 из них насильственно депортированных по данным следственной комиссии ООН более 16000, комиссия оговаривается, что цифра неточная, в реальности может быть больше
Ну мы то не насаждаем соседям свой мир, в котором живем. Пусть плохо, пусть бедно, но если у соседа есть унитаз или зерно, мы это не пытаемся это украсть, разграбить и разрушить их строения до нашего уровня. Мы же не орки..
Это военный городок .После развала СССР два из трех полков были расформированы, часть домов оказались заброшены и разграблены мародерами. Последний гвоздь в гроб Горного вбило Шикотанское землетрясение амплитудой 8.1 балла в ночь с 4 на 5 октября 1994 года.
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