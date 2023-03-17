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≡ Костанайская область может остаться без денег на восстановление природы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46399
Костанайская область может остаться без денег на восстановление природы
Отправлено: 17.03.23 - 21:42
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В АО "ССГПО" официально озвучили, что планируют получить комплексное экологическое разрешение (КЭР) уже к 2025 году. Согласно Экологическому кодексу, это освободит предприятие от оплаты эмиссии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24175
Re: Костанайская область может остаться без денег на...
Отправлено: 17.03.23 - 21:42
#1
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Про ССГПО в период агрессии России надо забыть.
Там еще кто то бабло начал выводить, январские разборки..
Миллиардами из страны..
Значит что то намечалось..
Ну это только слухи..
А замешаны там все..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7491
Костанайская область может остаться без денег на восстановление природы
Отправлено: 18.03.23 - 01:57
#2
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Цитата:
111:
Про ССГПО в период агрессии России надо забыть.

---И как это взаимосвязано ???
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