Re: Костанайская область может остаться без денег на...

Отправлено: - 21:42

Про ССГПО в период агрессии России надо забыть.

Там еще кто то бабло начал выводить, январские разборки..

Миллиардами из страны..

Значит что то намечалось..

Ну это только слухи..

А замешаны там все..