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Дороги превратились в реки - На залитые водой улицы жалуются жители частного сектора в Костанае
Дороги превратились в реки - На залитые водой улицы жалуются жители частного сектора в Костанае
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