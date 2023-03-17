Так звучит в этом году ответ общественного совета Костанайской области на наш вопрос о часовом поясе. Вы серьезно? Почему же в прошлом году вы «зарезали» такой важный вопрос и опять обрекли наших детей на бесконечную темную зиму? Читать новость
1 марта мне позвонили из Астаны с предложением войти в состав межведомственной рабочей группы по вопросу часовых поясов от Костанайской области. Я поблагодарила, но это приглашение делегировала своему младшему товарищу Азамату Каримову. Молодой человек эту проблему хорошо знает. Считаю, что я и мои коллеги достаточно вложились в этот вопрос и четыре года держали его на контроле. Будущее за молодыми и креативными, а таких ребят немало. Дайте им возможность строить новую страну.
Ну хоть кто-то внял моим советам и спрыгнул с поезда летящего в бездну)) Ольга Ивановна моей почтение)) понимая что межведомственная группа по переводу времени это уже не те шутки когда можно просто орать на акимов и светиться в сми а реальный орган изменения и ответственности за которую народ по шапке активистов не погладит, быстренько слилась с этой темы потому что ответственность за перевод времени в области брать на себя не решилась и делегировала это вопрос менее умному и прошаренному члену своей компашки)) Астана активно просто активно начала вести свою игру им надо поменять время по всей стране причем не в пользу активистов но для этого же они привлекают активистов как якобы представителей народа чтобы в дальнейшем переложить вину на них а свои ручки умыть)) Ведлер это поняла) Каримов-нет))
1 марта мне позвонили из Астаны с предложением войти в состав межведомственной рабочей группы по вопросу часовых поясов от Костанайской области. Я поблагодарила, но это приглашение делегировала своему младшему товарищу
Ну.. Это нечто.... Так вроде не делается. Если требуешь столько лет тем более, нужно научиться брать на себя хоть какую то ответственность. Теперь значит за вас тут будет писать Азамат? Вы нас бросаете?
Цитата://мерилом эффективности деятельности членов общественного совета предлагаем взять голосование по часовому поясу//
Что то маловато для ЛОЯЛЬНОСТИ - может другой принцип, более смешной: - "..кто не скаче, то москаль..."".
Цитата://поблагодарила, но это приглашение делегировала//
Действительно: - почему ОТКАЗ - столько лет билась за перевод стрелок. Копия всегда хуже оригинала. Азамат не Ольга: - вдруг что то сделает не так?? Неужели Абоайка, прав: - позиция : "меня там не было"- всегда выигрышная, в любом случае есть поле для манёвра.
Автор уже который раз упирается на темную зиму, мол дети в потемках. Ну не переносить же ведь начало занятии в школах к десяти часам, именно в это время светает в декабре и январе, там каникулы, выходные и морозные дни, следует отметить сие натянутый аргумент в непользу вам. возврата времени начинают выдумывать про "туда-сюда", переводе, билетах в астану... и другой чуши. Видимо, в мой огород , это я писал подобную чушь, однако никак не пойму, почему напористо тов.Ведлер протаскивает эту идею в массы
КГСПС: Вы тоже не в теме. О переводе речь никто не ведёт. Речь о ВОЗВРАТЕ ПРИРОДНОГО ВРЕМЕНИ.
и вы мимо на 1 час это не возврат природного времени а именно перевод туда-сюда хотела бы вернуть поднимала бы вопрос об 1 часе 46 минут Цитата:
ACROS: Действительно: - почему ОТКАЗ - столько лет билась за перевод стрелок.
сдаётся мне джентльмены это была комедия))) точнее как в советские времена огромная статья вроде написанная ни о чем а самый изюм в конце мелким шрифтом и как бы не взначай чуть ли не эзоповым языком тобиш ведлер нас этой заметкой просто уведомила что умыла ручки и теперь ни за что не отвечает а тему двигать будет каримов как победитель в аппаратной борьбе активистов за место под солнцем)) точнее под лучами пиара в НГ)) не зря же его предвыборку в газете публиковали мальчик вырос)
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