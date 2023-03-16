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"Бешеный гололед!" - На трассу от Карабалыка до "Кайрака" жалуются водители
"Бешеный гололед!" - На трассу от Карабалыка до "Кайрака" жалуются водители
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