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≡ "Бешеный гололед!" - На трассу от Карабалыка до "Кайрака" жалуются водители
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46399
"Бешеный гололед!" - На трассу от Карабалыка до "Кайрака" жалуются водители
Отправлено: 16.03.23 - 10:25
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Читатель, написавший в редакцию "НГ", недоволен работой дорожных служб. По его словам, на этом участке трассы очень необходим песок и техника, которая бы убрала снег с дороги, так в нем уже застряла одна из фур. На присланном видео, водитель откидывал снег лопатой из-под колес.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
935
Re: "Бешеный гололед!" - На трассу от Карабалыка до...
Отправлено: 16.03.23 - 10:25
#1
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Цитата:
 на этом участке трассы очень необходим песок и техника, которая бы убрала снег

Ни разу не доводилось видеть дорожную технику на этой дороге зимой, разве что за мостом, но это уже другая страна... Кстати, плату уже берут за проезд по этой трассе?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24174
Re: "Бешеный гололед!" - На трассу от Карабалыка до...
Отправлено: 16.03.23 - 13:03
#2
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Цитата:
Стыдно перед россиянами! 

А почему не перед египтянами?
Интересный поворот.
Сам не чистит, и ему стыдно перед кем то..
Возьми фуру песка, сделай доброе дело и не будет стыдно перед россиянами..
Только и всего..
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
151
Re: "Бешеный гололед!" - На трассу от Карабалыка до...
Отправлено: 16.03.23 - 15:13
#3
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Цитата:
111:
Сам не чистит, и ему стыдно перед кем то.. Возьми фуру песка, сделай доброе дело и не будет стыдно перед россиянами.. Только и всего..


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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5961
Re: "Бешеный гололед!" - На трассу от Карабалыка до...
Отправлено: 17.03.23 - 20:21
#4
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А почему не перед египтянами
Не надо кричать и ругаться, за это есть прямые ответственные чиновники, стоит взять за жабры кого-нибудь, остальные быстро поймут
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