Отправлено: - 10:25

на этом участке трассы очень необходим песок и техника, которая бы убрала снег

Цитата:Ни разу не доводилось видеть дорожную технику на этой дороге зимой, разве что за мостом, но это уже другая страна... Кстати, плату уже берут за проезд по этой трассе?