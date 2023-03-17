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≡ Дороги превратились в реки - На залитые водой улицы жалуются жители частного сектора в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46399
Дороги превратились в реки - На залитые водой улицы жалуются жители частного сектора в Костанае
Отправлено: 17.03.23 - 00:30
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Сразу несколько человек сообщили в редакцию "НГ" о том, что в частном секторе в районе улиц Валиханова и Чехова дороги залило водой.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
623
Re: Дороги превратились в реки - На залитые водой улицы жалуются...
Отправлено: 17.03.23 - 00:30
#1
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Осталось вызвать гандальеров на гандолах.
И будет Костанай-на-тобыле.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5961
Re: Дороги превратились в реки - На залитые водой улицы жалуются...
Отправлено: 17.03.23 - 20:17
#2
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Надо дороги одеть в гранитные бордюры, там никогда вОды не собираются, прямо парадокс какой-то,
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1690
Re: Дороги превратились в реки - На залитые водой улицы жалуются...
Отправлено: 17.03.23 - 21:04
#3
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Цитата:
Филипп Филиппович:
сталось вызвать гандальеров на гандолах.

Как раз в Венеции вода кончилась, гондольеры наверное без работы
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3076
Дороги превратились в реки - На залитые водой улицы жалуются жители частного сектора в Костанае
Отправлено: 17.03.23 - 22:09
#4
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Осталось вызвать гандальеров на гандолах.

Василий, приехав в свою деревню в отпуск из Венеции скромно говорил, что работает лодочником... :lol:
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