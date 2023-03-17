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≡ Костанайскую теплокомпанию оштрафовали на 14,7 млн тенге в результате жалоб жителей трех домов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46398
Костанайскую теплокомпанию оштрафовали на 14,7 млн тенге в результате жалоб жителей трех домов
Отправлено: 17.03.23 - 19:57
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Проверяли правомерность начисления платы за услуги теплоснабжения по адресам: ул. Текстильщиков, 9 "А" (13 квартир); ул. Пушкина, 183 (30 квартир); 8 микрорайон, дом № 22 (107 квартир).
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5959
Re: Костанайскую теплокомпанию оштрафовали на 14,7 млн тенге в...
Отправлено: 17.03.23 - 19:57
#1
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Сдается мне, штрафуют чтобы изгнать, загнобить и заполучить бизнес, так было с ажаром (фирма по вывозу мусора в Рудном). Намедни последний так и сошел с рельсов, напоследок начальника поколотили, сломали ребра, навесили штрафов на сотню миллионов и отправили восвояси...
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