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Костанайскую теплокомпанию оштрафовали на 14,7 млн тенге в результате жалоб жителей трех домов
Костанайскую теплокомпанию оштрафовали на 14,7 млн тенге в результате жалоб жителей трех домов
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