Re: Костанайскую теплокомпанию оштрафовали на 14,7 млн тенге в...

Отправлено: - 19:57

Сдается мне, штрафуют чтобы изгнать, загнобить и заполучить бизнес, так было с ажаром (фирма по вывозу мусора в Рудном). Намедни последний так и сошел с рельсов, напоследок начальника поколотили, сломали ребра, навесили штрафов на сотню миллионов и отправили восвояси...