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Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46398
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Отправлено: 17.03.23 - 12:14
Кандидаты подняли вопрос компетентности и совести членов избирательных комиссий. Любой вид фальсификации, по их мнению, сродни преступлению.
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(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 786
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 12:14
Надо идти и голосовать за любую партию и любого кандидата, кроме партий и представителей Аманата, Акжола и НПК.
Чем меньше они получат голосов, тем сложнее избиркомам будет нарисовать им голоса.
Только тогда на политическом поле страны начнётся настоящая движуха.
Чем меньше они получат голосов, тем сложнее избиркомам будет нарисовать им голоса.
Только тогда на политическом поле страны начнётся настоящая движуха.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13545
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Отправлено: 17.03.23 - 12:15
Цитата:
Цитата:
какой то конгресс нытиков
ладно это было бы понятно если они после выборов начали плакаться что они проиграли якобы не честно
так они уже заранее начали ныть что не в силах дальше бороться с кандидатом который даже по моему мнению сильно нигде не светититься кроме НГ
тоесть нытики заранее понимая что проиграют решили пойти ва-банк и обьявить что если выйграет тот кого нельзя называть то это автоматически мухлеж))) провокация и манипуляция на лицо
это какими чудилами надо быть чтобы ныть о том что им не хватило денег на баннера, рекламу и пиарщиков?
ну ясное же дело что за аманатом,аулом и осдп куча денег и людей
а эти собрали по миллиону для взноса, нашкребли 500 тыс на два баннера и одну рекламку, еще республика им дала по несколько тысяч и теперь вот ноют "ах мы в неравных условиях, ах мы проиграем заочно!"
как говорит гоблин про таких: малолетние д****ы (и это не про возраст)
какие то клоуны возомнившие себя политиками полезли в гонку ожидая что их подписчики поменяют игру и выведут их вперед не понимая что играть им придеться против партий)))
кто им виноват то? ну кто виноват?
а теперь им жалко потеряннных денег
раньше надо было думать хватит ли вам средств на гонку
вон партия республика на 50 млн только оборудования на ролики закупила
даже не брашюры а целые книги раздают о своей партии
это миллионы и миллионы
но у них и цель пролезть в малсихат толпой
а эти что?
та же радетильница за пенсионный возраст вполне могла бы на областной маслихат пройти нет дернуло ее в парламент
бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
[Исправлено: abaika95, 17.03.2023 - 12:19]
Если в выборах будет фальсификация и пройдет тот депутат, о котором сейчас везде говорят, тогда аким области идет против политики президента
Цитата:
Мы вступили в эту предвыборную гонку не на равных условиях. У некоторых кандидатов было преимущество
какой то конгресс нытиков
ладно это было бы понятно если они после выборов начали плакаться что они проиграли якобы не честно
так они уже заранее начали ныть что не в силах дальше бороться с кандидатом который даже по моему мнению сильно нигде не светититься кроме НГ
тоесть нытики заранее понимая что проиграют решили пойти ва-банк и обьявить что если выйграет тот кого нельзя называть то это автоматически мухлеж))) провокация и манипуляция на лицо
это какими чудилами надо быть чтобы ныть о том что им не хватило денег на баннера, рекламу и пиарщиков?
ну ясное же дело что за аманатом,аулом и осдп куча денег и людей
а эти собрали по миллиону для взноса, нашкребли 500 тыс на два баннера и одну рекламку, еще республика им дала по несколько тысяч и теперь вот ноют "ах мы в неравных условиях, ах мы проиграем заочно!"
как говорит гоблин про таких: малолетние д****ы (и это не про возраст)
какие то клоуны возомнившие себя политиками полезли в гонку ожидая что их подписчики поменяют игру и выведут их вперед не понимая что играть им придеться против партий)))
кто им виноват то? ну кто виноват?
а теперь им жалко потеряннных денег
раньше надо было думать хватит ли вам средств на гонку
вон партия республика на 50 млн только оборудования на ролики закупила
даже не брашюры а целые книги раздают о своей партии
это миллионы и миллионы
но у них и цель пролезть в малсихат толпой
а эти что?
та же радетильница за пенсионный возраст вполне могла бы на областной маслихат пройти нет дернуло ее в парламент
бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
[Исправлено: abaika95, 17.03.2023 - 12:19]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1689
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Отправлено: 17.03.23 - 13:15
Давно я так не смеялся. Партия, которая хочет в парламент, решать судьбу народа, государства и не смогла найти 1 млн тенге. В чём тогда ценность этой партии?, чего они смогут добиться?. Чтобы мы при их правлении впоследствии всей страной не смогли найти денег на допустим взнос в ООН?
[Исправлено: saba, 17.03.2023 - 13:29]
[Исправлено: saba, 17.03.2023 - 13:29]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24172
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 13:55
Интересно, сколько тут подставных..
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1123
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 14:30
Цитата:
Это говорит о том что мозгов нет и не будет у этих людей.А став депутатом без юридического образования,толк от такого депутата? И для чего они там нужны? Стать посмешищем...?
saba:
Давно я так не смеялся. Партия, которая хочет в парламент, решать судьбу народа, государства и не смогла найти 1 млн тенге.
Давно я так не смеялся. Партия, которая хочет в парламент, решать судьбу народа, государства и не смогла найти 1 млн тенге.
Это говорит о том что мозгов нет и не будет у этих людей.А став депутатом без юридического образования,толк от такого депутата? И для чего они там нужны? Стать посмешищем...?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1689
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 16:14
Цитата:
Так он же кандидат экономических наук, профессор
ПолиграфЪ Боярышников:
депутатом без юридического образования,
депутатом без юридического образования,
Так он же кандидат экономических наук, профессор
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4059
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 17:06
На такую встречу ни аким области, ни пред.избир.кома не придут, точно: - кто же в президиум ставит бутылку "Боржоми", обычно по протоколу ставят бутылку воды без газа, например "Тассай". Я бы обиделся и тоже не пришёл бы.
Цитата:
Почему они БОЯТСЯ его назвать ??
Выиграет- Абиль и "Аманат" - что тут непонятного и боязного ?? - И эти слишком боязливые люди, хотят строить новый казахстан ?? Для чего им мандат депутата ??
Цитата:
abaika95:
выйграет тот кого нельзя называть
выйграет тот кого нельзя называть
Почему они БОЯТСЯ его назвать ??
Выиграет- Абиль и "Аманат" - что тут непонятного и боязного ?? - И эти слишком боязливые люди, хотят строить новый казахстан ?? Для чего им мандат депутата ??
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15572
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Отправлено: 17.03.23 - 17:27
Цитата:
Что же в этом обидного?
Цитата:
Тут не в страхе дело, а в юридических тонкостях. Могут и в клевете обвинить - это же по сути обвинение в коррупции.
Только тут снова есть нюанс. Вот если их всех сравнить - кто более весом, кого люди больше знают? Я вот не историк, к пед.институту отношения не имею, но Абеля знаю. Не лично, но он часто и тут мелькал, да и в институте историю по его учебнику учились, в соавторстве с отцом. А вот эти все люди кто? Что они могут в роли депутатов? Наверняка среди них есть достойные кандидаты, но о них знает, возможно, только ограниченный круг лиц. Но если уж вы собираетесь в депутаты, чтобы представлять регион - вы хотя бы ДО ВЫБОРОВ, до начала агит.кампании, давайте знать о себе своими делами через СМИ. Тут даже у Ведлер было бы больше шансов. А так вот - ничего про них не слышали, тут во время агитации они зашумели о себе, а после выборов снова замолчат, во время депутатства?
ACROS:
Я бы обиделся и тоже не пришёл бы
Я бы обиделся и тоже не пришёл бы
Что же в этом обидного?
Цитата:
ACROS:
Выиграет- Абиль и "Аманат" - что тут непонятного и боязного ?
Выиграет- Абиль и "Аманат" - что тут непонятного и боязного ?
Тут не в страхе дело, а в юридических тонкостях. Могут и в клевете обвинить - это же по сути обвинение в коррупции.
Только тут снова есть нюанс. Вот если их всех сравнить - кто более весом, кого люди больше знают? Я вот не историк, к пед.институту отношения не имею, но Абеля знаю. Не лично, но он часто и тут мелькал, да и в институте историю по его учебнику учились, в соавторстве с отцом. А вот эти все люди кто? Что они могут в роли депутатов? Наверняка среди них есть достойные кандидаты, но о них знает, возможно, только ограниченный круг лиц. Но если уж вы собираетесь в депутаты, чтобы представлять регион - вы хотя бы ДО ВЫБОРОВ, до начала агит.кампании, давайте знать о себе своими делами через СМИ. Тут даже у Ведлер было бы больше шансов. А так вот - ничего про них не слышали, тут во время агитации они зашумели о себе, а после выборов снова замолчат, во время депутатства?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13545
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 19:53
Цитата:
Цитата:
вот столько)
Цитата:
а по какому праву пред изберкома может придти на встречу с одной частью кандидатов игнорируя при этом другую часть?
это по закону не будет считаться оказанием привилегий?
Цитата:
если выиграет Абиль то их можно тянуть за клевету что они заранее его обхаяли
если не выиграет то их можно обливать во всех СМИ как паникеров и врунов
вот и не называют имен))
Цитата:
"кофейный стаканчик" вполне знаменит в узких кругах костанайских бешенных
каибжанову помню по митингам за снижение пенсионки перед самым указом токаева о снижении пенсионки))
а остальные так
для массовки
111:
Интересно, сколько тут подставных..
Интересно, сколько тут подставных..
Цитата:
Причем почти все участники встречи сказали, что поддерживают политику Токаева (АП ликовала бы...).
вот столько)
Цитата:
ACROS:
На такую встречу ни аким области, ни пред.избир.кома не придут, точно: - кто же в президиум ставит бутылку "Боржоми",
На такую встречу ни аким области, ни пред.избир.кома не придут, точно: - кто же в президиум ставит бутылку "Боржоми",
а по какому праву пред изберкома может придти на встречу с одной частью кандидатов игнорируя при этом другую часть?
это по закону не будет считаться оказанием привилегий?
Цитата:
ACROS:
Почему они БОЯТСЯ его назвать ?? Выиграет- Абиль и "Аманат" - что тут непонятного и боязного ?? - И эти слишком боязливые люди, хотят строить новый казахстан ?? Для чего им мандат депутата ??
Почему они БОЯТСЯ его назвать ?? Выиграет- Абиль и "Аманат" - что тут непонятного и боязного ?? - И эти слишком боязливые люди, хотят строить новый казахстан ?? Для чего им мандат депутата ??
если выиграет Абиль то их можно тянуть за клевету что они заранее его обхаяли
если не выиграет то их можно обливать во всех СМИ как паникеров и врунов
вот и не называют имен))
Цитата:
Victor Yang:
А вот эти все люди кто? Что они могут в роли депутатов?
А вот эти все люди кто? Что они могут в роли депутатов?
"кофейный стаканчик" вполне знаменит в узких кругах костанайских бешенных
каибжанову помню по митингам за снижение пенсионки перед самым указом токаева о снижении пенсионки))
а остальные так
для массовки
-
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