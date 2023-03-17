Отправлено: - 12:15

Если в выборах будет фальсификация и пройдет тот депутат, о котором сейчас везде говорят, тогда аким области идет против политики президента



Мы вступили в эту предвыборную гонку не на равных условиях. У некоторых кандидатов было преимущество



[Исправлено: abaika95, 17.03.2023 - 12:19]

Цитата:Цитата:какой то конгресс нытиковладно это было бы понятно если они после выборов начали плакаться что они проиграли якобы не честнотак они уже заранее начали ныть что не в силах дальше бороться с кандидатом который даже по моему мнению сильно нигде не светититься кроме НГтоесть нытики заранее понимая что проиграют решили пойти ва-банк и обьявить что если выйграет тот кого нельзя называть то это автоматически мухлеж))) провокация и манипуляция на лицоэто какими чудилами надо быть чтобы ныть о том что им не хватило денег на баннера, рекламу и пиарщиков?ну ясное же дело что за аманатом,аулом и осдп куча денег и людейа эти собрали по миллиону для взноса, нашкребли 500 тыс на два баннера и одну рекламку, еще республика им дала по несколько тысяч и теперь вот ноют "ах мы в неравных условиях, ах мы проиграем заочно!"как говорит гоблин про таких: малолетние д****ы (и это не про возраст)какие то клоуны возомнившие себя политиками полезли в гонку ожидая что их подписчики поменяют игру и выведут их вперед не понимая что играть им придеться против партий)))кто им виноват то? ну кто виноват?а теперь им жалко потеряннных денеграньше надо было думать хватит ли вам средств на гонкувон партия республика на 50 млн только оборудования на ролики закупиладаже не брашюры а целые книги раздают о своей партииэто миллионы и миллионыно у них и цель пролезть в малсихат толпойа эти что?та же радетильница за пенсионный возраст вполне могла бы на областной маслихат пройти нет дернуло ее в парламентбери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе