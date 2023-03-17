Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что нужно знать перед подготовкой к ЕНТ по физике в Казахстане: темы, задания и требования
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46398
Что нужно знать перед подготовкой к ЕНТ по физике в Казахстане: темы, задания и требования
Отправлено: 17.03.23 - 19:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аббревиатура ЕНТ расшифровывается как Единое Национальное Тестирование. Оно проводится только в выпускных классах (обычно 11, реже 12 — зависит от формы обучения). На основании результатов в виде количества баллов абитуриент имеет право претендовать на поступление в вузы страны. А при очень хороших результатах - даже на получение специальной премии «Болашак».
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5958
Re: Что нужно знать перед подготовкой к ЕНТ по физике в...
Отправлено: 17.03.23 - 19:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при очень хороших результатах - даже на получение специальной премии «Болашак»
У меня есть жуткое предчувствие, эти болашковцы не такие уж умные ребята, а я сужу по результатам их работы, самое время вывести их на чистые воды, провести в качестве эксперимента вновь этот самый ЕНТ, пусть докажут свои знания
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS