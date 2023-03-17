Re: Что нужно знать перед подготовкой к ЕНТ по физике в...

Отправлено: - 19:46

при очень хороших результатах - даже на получение специальной премии «Болашак»

У меня есть жуткое предчувствие, эти болашковцы не такие уж умные ребята, а я сужу по результатам их работы, самое время вывести их на чистые воды, провести в качестве эксперимента вновь этот самый ЕНТ, пусть докажут свои знания