Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...

Отправлено: - 19:09

Шаймердиев тратил поддельные доллары в рудненском казино, а выигрыш получал в тенге

В мою бытность таксистом, был случай, заведение отказалось выдать выйгрыш, тогда игрок вызвал такси (меня) и мы поехали собирать братву. Попутно клиент звонил друзьям-товарищам и Когда мы вернулись у заведения в ожидании стояли десяток крутых авто. В ожидании стрельбы и кровавых разборок я ретировался, о чем сожалею, надо было дождаться логического конца.