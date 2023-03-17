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≡ Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о фальшивомонетчиках рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46398
Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о фальшивомонетчиках рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 17.03.23 - 19:09
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Уголовное дело по обвинению Самата ШАРАПИЕВА, Амира ШАЙМЕРДИНОВА, Тимура ЖАКУПОВА, Айжаркын и Бауыржана БЕРДИМУРАТОВЫХ в сбыте фальшивых долларов начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 17 марта.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5958
Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...
Отправлено: 17.03.23 - 19:09
#1
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Шаймердиев тратил поддельные доллары в рудненском казино, а выигрыш получал в тенге
В мою бытность таксистом, был случай, заведение отказалось выдать выйгрыш, тогда игрок вызвал такси (меня) и мы поехали собирать братву. Попутно клиент звонил друзьям-товарищам и Когда мы вернулись у заведения в ожидании стояли десяток крутых авто. В ожидании стрельбы и кровавых разборок я ретировался, о чем сожалею, надо было дождаться логического конца.
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