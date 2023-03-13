«Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 08:58
Картина охватывает события в период с лета 2020 года, когда Алексей Навальный попал в больницу после отравления, по январь 2021-го. На церемонию вручения «Оскара» пришли члены семьи оппозиционера. Читать новость
Цена покупки: неизвестна Владельцы: Тимур Кулибаев Площадь: 20 гектаров; дом 3200 квадратных метров (по оценочным данным) 13 спален; по меньшей мере 19 ванных комнат и один бассейн, домашний кинотеатр, три сауны, большой гараж для элитных автомобилей Недвижимость расположена на южном склоне холма с видом на средиземноморское побережье Испании. Большое поместье, известное как Can Juncadella, было построено испанским промышленником в конце Второй мировой войны. Позже его купила японская компания, которая использовала здание как школу, которой она управляла. Среди местных жителей широко распространено мнение, что поместье «принадлежит» бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Эта теория опирается на вынесенное в ноябре 2012 года постановление суда соседнего курортного города Бланес. В постановлении говорится, что особняк «считается собственностью президента Республики Казахстан». По неподтвержденным сообщениям СМИ, Назарбаев лично присутствовал на вечеринке в этом поместье.
23/24 Avenue de la Tropicale, Канны (также известен как La Tropicale)
Цена покупки: 22,9 миллиона евро (34 миллиона долларов США в 2008 году) Владельцы: Болат НазарбаевМайра Курмангалиева Площадь: 6 464 квадратных метра
Четырехуровневое здание с колоннами и карнизами, открытый бассейн, «четыре гостиные, четыре небольших холла, семь спален с гардеробными и ванными комнатами, три кухни и два винных погреба… шесть спален с ванными комнатами, две комнаты отдыха и еще две кухни»
Объект, известный как La Tropicale, построен в конце XIX века. Расположен в Каннах, в одном из самых престижных уголков — на южном склоне холма с видом на Средиземное море. Многие дома по соседству окружены высокими заборами и, по всей видимости, находятся под охраной и оснащены камерами наблюдения.
А мне, платья, у девок - нравятся.. Надеюсь у вас нет желания ходить в платье, намедни знакомый адвокат рассказывала, мужик ( 61 год исполнилось) хочет пол поменять и спокойной совестью выйти на пенсию
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