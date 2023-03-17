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Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46395
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Отправлено: 17.03.23 - 12:14
Кандидаты подняли вопрос компетентности и совести членов избирательных комиссий. Любой вид фальсификации, по их мнению, сродни преступлению.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 786
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 12:14
Надо идти и голосовать за любую партию и любого кандидата, кроме партий и представителей Аманата, Акжола и НПК.
Чем меньше они получат голосов, тем сложнее избиркомам будет нарисовать им голоса.
Только тогда на политическом поле страны начнётся настоящая движуха.
Чем меньше они получат голосов, тем сложнее избиркомам будет нарисовать им голоса.
Только тогда на политическом поле страны начнётся настоящая движуха.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13543
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Отправлено: 17.03.23 - 12:15
Цитата:
Цитата:
какой то конгресс нытиков
ладно это было бы понятно если они после выборов начали плакаться что они проиграли якобы не честно
так они уже заранее начали ныть что не в силах дальше бороться с кандидатом который даже по моему мнению сильно нигде не светититься кроме НГ
тоесть нытики заранее понимая что проиграют решили пойти ва-банк и обьявить что если выйграет тот кого нельзя называть то это автоматически мухлеж))) провокация и манипуляция на лицо
это какими чудилами надо быть чтобы ныть о том что им не хватило денег на баннера, рекламу и пиарщиков?
ну ясное же дело что за аманатом,аулом и осдп куча денег и людей
а эти собрали по миллиону для взноса, нашкребли 500 тыс на два баннера и одну рекламку, еще республика им дала по несколько тысяч и теперь вот ноют "ах мы в неравных условиях, ах мы проиграем заочно!"
как говорит гоблин про таких: малолетние д****ы (и это не про возраст)
какие то клоуны возомнившие себя политиками полезли в гонку ожидая что их подписчики поменяют игру и выведут их вперед не понимая что играть им придеться против партий)))
кто им виноват то? ну кто виноват?
а теперь им жалко потеряннных денег
раньше надо было думать хватит ли вам средств на гонку
вон партия республика на 50 млн только оборудования на ролики закупила
даже не брашюры а целые книги раздают о своей партии
это миллионы и миллионы
но у них и цель пролезть в малсихат толпой
а эти что?
та же радетильница за пенсионный возраст вполне могла бы на областной маслихат пройти нет дернуло ее в парламент
бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
[Исправлено: abaika95, 17.03.2023 - 12:19]
Если в выборах будет фальсификация и пройдет тот депутат, о котором сейчас везде говорят, тогда аким области идет против политики президента
Цитата:
Мы вступили в эту предвыборную гонку не на равных условиях. У некоторых кандидатов было преимущество
какой то конгресс нытиков
ладно это было бы понятно если они после выборов начали плакаться что они проиграли якобы не честно
так они уже заранее начали ныть что не в силах дальше бороться с кандидатом который даже по моему мнению сильно нигде не светититься кроме НГ
тоесть нытики заранее понимая что проиграют решили пойти ва-банк и обьявить что если выйграет тот кого нельзя называть то это автоматически мухлеж))) провокация и манипуляция на лицо
это какими чудилами надо быть чтобы ныть о том что им не хватило денег на баннера, рекламу и пиарщиков?
ну ясное же дело что за аманатом,аулом и осдп куча денег и людей
а эти собрали по миллиону для взноса, нашкребли 500 тыс на два баннера и одну рекламку, еще республика им дала по несколько тысяч и теперь вот ноют "ах мы в неравных условиях, ах мы проиграем заочно!"
как говорит гоблин про таких: малолетние д****ы (и это не про возраст)
какие то клоуны возомнившие себя политиками полезли в гонку ожидая что их подписчики поменяют игру и выведут их вперед не понимая что играть им придеться против партий)))
кто им виноват то? ну кто виноват?
а теперь им жалко потеряннных денег
раньше надо было думать хватит ли вам средств на гонку
вон партия республика на 50 млн только оборудования на ролики закупила
даже не брашюры а целые книги раздают о своей партии
это миллионы и миллионы
но у них и цель пролезть в малсихат толпой
а эти что?
та же радетильница за пенсионный возраст вполне могла бы на областной маслихат пройти нет дернуло ее в парламент
бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
[Исправлено: abaika95, 17.03.2023 - 12:19]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1688
Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили возможность честных выборов
Отправлено: 17.03.23 - 13:15
Давно я так не смеялся. Партия, которая хочет в парламент, решать судьбу народа, государства и не смогла найти 1 млн тенге. В чём тогда ценность этой партии?, чего они смогут добиться?. Чтобы мы при их правлении впоследствии всей страной не смогли найти денег на допустим взнос в ООН?
[Исправлено: saba, 17.03.2023 - 13:29]
[Исправлено: saba, 17.03.2023 - 13:29]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24170
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 13:55
Интересно, сколько тут подставных..
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1123
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 14:30
Цитата:
Это говорит о том что мозгов нет и не будет у этих людей.А став депутатом без юридического образования,толк от такого депутата? И для чего они там нужны? Стать посмешищем...?
saba:
Давно я так не смеялся. Партия, которая хочет в парламент, решать судьбу народа, государства и не смогла найти 1 млн тенге.
Давно я так не смеялся. Партия, которая хочет в парламент, решать судьбу народа, государства и не смогла найти 1 млн тенге.
Это говорит о том что мозгов нет и не будет у этих людей.А став депутатом без юридического образования,толк от такого депутата? И для чего они там нужны? Стать посмешищем...?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1688
Re: Игра на «чужом поле» - Костанайские самовыдвиженцы обсудили...
Отправлено: 17.03.23 - 16:14
Цитата:
Так он же кандидат экономических наук, профессор
ПолиграфЪ Боярышников:
депутатом без юридического образования,
депутатом без юридического образования,
Так он же кандидат экономических наук, профессор
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