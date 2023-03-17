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≡ Свалки Костаная. Коробки и мешки за «Абажуром»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46395
Свалки Костаная. Коробки и мешки за «Абажуром»
Отправлено: 17.03.23 - 15:37
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О свалке за домом № 116 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Зинаида КОРОЛЕВА. По словам женщины, в этом дворе всего два мусорных контейнера.

- Их явно не хватает, потому что рядом построили новый дом, и жители несут мусор в том числе и к нам, - рассказала читательница. - Наши контейнеры часто переполнены, а рядом валяются мешки и коробки. Иногда скапливаются целые горы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25756
Re: Свалки Костаная. Коробки и мешки за «Абажуром»
Отправлено: 17.03.23 - 15:37
#1
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А снег, с контейнерных площадок,
убирать, не надо?... :lol: ;-)
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