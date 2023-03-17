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О свалке за домом № 116 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Зинаида КОРОЛЕВА. По словам женщины, в этом дворе всего два мусорных контейнера.- Их явно не хватает, потому что рядом построили новый дом, и жители несут мусор в том числе и к нам, - рассказала читательница. - Наши контейнеры часто переполнены, а рядом валяются мешки и коробки. Иногда скапливаются целые горы.