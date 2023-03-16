Отправлено: - 03:45

Оперативная обстановка в регионе стабильная, - сообщили в пресс-службе ведомства

Цитата:Это у вас всем стабильно. ) а у меня не фига) неделю назад в Москве с братом поругался на почве Украине. А уже сегодня на той же почве на границе с Китаем с коллегой Оперативная обстановка у меня очень криминальная)))