Отправлено: - 11:50

Kairat stayer:

Четыре региона доноры-Атырауская и Мангистауская, а также города Астана и Алматы, остальные регионы датируются из республиканского бюджета, в том числе и наша. Много чего нужно осуществить, в том числе индустриализацию страны, развит АПК, легкую промышленность, другие отрасли и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 17.03.2023 - 11:52]

[Исправлено: Kairat stayer, 17.03.2023 - 12:02]

Всем доброго дня!Цитата:Действительно, в перспективе нам много работы предстоит сделать, как говорится- неустанно пахать и пахать. Как говорил Айдос, пока другие партии пишут, мы пашем, без популизма и воды. Только, желательно не на дебатах, дискуссиях и не на словах, а на деле.Смотрю в другой ветке, какие-то ура патриоты говорят, что якобы тут на форуме регулярно хаим Россию.Наоборот сегодня хочу их похвалить. Недавно, отмечал, что ежедневно в течение одного часа смотрю телеканалы великих россиян, с целью узнать что они там замышляют, благо информационное поле единое.Так, в части касающейся овощеводства, пока мы чешем свои репы, они россияне хотят экспортировать настоящую репу в Европу. Вчера смотрел съезд союза промышленников и предпринимателей, там В.Путин сказал: страны Запада сейчас предлагают своим жителям вместо салатов и помидоров репу, но даже за ней придется обратится в Москву.Сначало подумал, жгут что ли. А, с другой стороны, как европейцам повезло, что их репой обеспечат, как сказали хорошим продуктом. Надо у наших соседей учиться, походу в репе-сила! Ну и другие отрасли следует развивать.Спасибо за внимание!