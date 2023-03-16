Отправлено: - 11:47

Гога:

Так он же российский ?!

Цитата:Сок да, вроде бы российскийА что такое?Это же не чужая жена чья то, тут нет никаких ограничений по вкусовым критериям и покупки данного сока, хорошего качества как мне кажется при относительно небольшой цене..