Отправлено: - 10:04

1 марта мне позвонили из Астаны с предложением войти в состав межведомственной рабочей группы по вопросу часовых поясов от Костанайской области. Я поблагодарила, но это приглашение делегировала своему младшему товарищу Азамату Каримову. Молодой человек эту проблему хорошо знает. Считаю, что я и мои коллеги достаточно вложились в этот вопрос и четыре года держали его на контроле. Будущее за молодыми и креативными, а таких ребят немало. Дайте им возможность строить новую страну.



Цитата:Ну хоть кто-то внял моим советам и спрыгнул с поезда летящего в бездну))Ольга Ивановна моей почтение))понимая что межведомственная группа по переводу времени это уже не те шутки когда можно просто орать на акимов и светиться в сми а реальный орган изменения и ответственности за которую народ по шапке активистов не погладит, быстренько слилась с этой темы потому что ответственность за перевод времени в области брать на себя не решилась и делегировала это вопрос менее умному и прошаренному члену своей компашки))Астана активно просто активно начала вести свою игруим надо поменять время по всей стране причем не в пользу активистовно для этого же они привлекают активистов как якобы представителей народа чтобы в дальнейшем переложить вину на них а свои ручки умыть))Ведлер это поняла)Каримов-нет))