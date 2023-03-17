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≡ Ольга ВЕДЛЕР: «Компетенция министерства»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46394
Ольга ВЕДЛЕР: «Компетенция министерства»
Отправлено: 17.03.23 - 10:04
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Так звучит в этом году ответ общественного совета Костанайской области на наш вопрос о часовом поясе. Вы серьезно? Почему же в прошлом году вы «зарезали» такой важный вопрос и опять обрекли наших детей на бесконечную темную зиму?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13543
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Компетенция министерства»
Отправлено: 17.03.23 - 10:04
#1
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Цитата:
1 марта мне позвонили из Астаны с предложением войти в состав межведомственной рабочей группы по вопросу часовых поясов от Костанайской области. Я поблагодарила, но это приглашение делегировала своему младшему товарищу Азамату Каримову. Молодой человек эту проблему хорошо знает. Считаю, что я и мои коллеги достаточно вложились в этот вопрос и четыре года держали его на контроле. Будущее за молодыми и креативными, а таких ребят немало. Дайте им возможность строить новую страну.

Ну хоть кто-то внял моим советам и спрыгнул с поезда летящего в бездну))
Ольга Ивановна моей почтение))
понимая что межведомственная группа по переводу времени это уже не те шутки когда можно просто орать на акимов и светиться в сми а реальный орган изменения и ответственности за которую народ по шапке активистов не погладит, быстренько слилась с этой темы потому что ответственность за перевод времени в области брать на себя не решилась и делегировала это вопрос менее умному и прошаренному члену своей компашки))
Астана активно просто активно начала вести свою игру
им надо поменять время по всей стране причем не в пользу активистов
но для этого же они привлекают активистов как якобы представителей народа чтобы в дальнейшем переложить вину на них а свои ручки умыть))
Ведлер это поняла)
Каримов-нет))
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
44
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Компетенция министерства»
Отправлено: 17.03.23 - 10:31
#2
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Против перевода часового пояса. Прошу запротоколировать.
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