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≡ "Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в Костанае опровергла полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46394
"Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в Костанае опровергла полиция
Отправлено: 16.03.23 - 23:27
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Аудиосообщение, в котором сообщают о перестрелке, произошедшей 16 марта в районе Дома печати, распространяют в мессенджерах. Голос на записи сообщает, что в результате погибли три человека.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5954
Re: "Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в...
Отправлено: 16.03.23 - 23:27
#1
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Вроде взрослые парни,зря напраслину не будут же нести
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24165
Re: "Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в...
Отправлено: 16.03.23 - 23:58
#2
Комментарий удален модератором.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
623
"Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в Костанае опровергла полиция
Отправлено: 17.03.23 - 00:17
#3
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7486
"Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в Костанае опровергла полиция
Отправлено: 17.03.23 - 02:58
#4
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12061
Re: "Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в...
Отправлено: 17.03.23 - 03:45
#5
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Цитата:
Оперативная обстановка в регионе стабильная, - сообщили в пресс-службе ведомства

Это у вас всем стабильно. ) а у меня не фига) неделю назад в Москве с братом поругался на почве Украине. А уже сегодня на той же почве на границе с Китаем с коллегой Оперативная обстановка у меня очень криминальная)))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5954
Re: "Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в...
Отправлено: 17.03.23 - 07:48
#6
Комментарий удален модератором.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1048
Re: "Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в...
Отправлено: 17.03.23 - 08:50
#7
Комментарий удален модератором.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1006
Re: "Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в...
Отправлено: 17.03.23 - 09:15
#8
Комментарий удален модератором.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
786
"Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в Костанае опровергла полиция
Отправлено: 17.03.23 - 09:30
#9
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1685
"Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в Костанае опровергла полиция
Отправлено: 17.03.23 - 10:01
#10
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1685
"Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в Костанае опровергла полиция
Отправлено: 17.03.23 - 10:03
#11
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Я в другой ветке ответил, чего Вы и Ваша дружная компания добиваетесь
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1685
Re: "Троих завалили!" - Сообщение о перестрелке в...
Отправлено: 17.03.23 - 10:12
#12
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Цитата:
Vit:
братом поругался

Не ругайся, поспорить можно, но не ругаться, особенно с братом.
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