что в лице «болашаковцев» мы получили пятую. Колонну - это они у нас разрушили и экономику, и медицину, и образование.
Неужели тов. Денисов забыл, кто это все разрушил, начиная с 1985го? Неужели это были коммунисты? Какие болашаковцы? У этих мозгов бы не хватило так сделать, как сделала это коммунистическая партия, многие из которых сейчас и сидят в парламентах и правят страной..
Может всё-таки Шукижанова? Или автору так "интересно" было смотреть дебаты что пофиг на эти фамилии темболее зная что он собирался в фашистскую партию пойти если это будет нужно то вопросы вообще отпадают))
111: Неужели тов. Денисов забыл, кто это все разрушил, начиная с 1985го? Неужели это были коммунисты? Какие болашаковцы?
Это называется стокгольмский синдром Когда человек влюбляется в тех кто над ним издевался и переносит проблему на других людей разрушителем всего были два идейных коммуниста Горбачев и Ельцин)) А потом пришли болошаковцы Кто виноват у тов Денисова?))
Да, Динара Шукижанова. Сам ранее, с 2013 по 2016 годы в областном центре, в местном автопроме работал.
По дебатам, искренне улыбнули выражения Айдоса Сарыма, мол когда наши оппоненты из других партии только пишут, наша партия пашет. Типа претворяют в жизнь, без популизма, воды.
Как, отметил Е.Ертысбаев, что Айдос опытный и умный политолог. Что и следовало ожидать, не думаю, что нарисовали цифры. Так, по результатам опроса зрителей, в номинации кто из представителей больше понравился, в первой тройке были: Аманат (59%), Республика (15%), Ак жол (8,5%).
Kairat stayer: других партии только пишут, наша партия пашет.
Айдос - считаю его демагогом и с умением пользоватся языком - расшифровываю его слова: "..наша партия пашет..." - то что делает правительство, его правящая партия, элементарно присваивает себе в заслугу и всё. Будет эта партия или не будет победителем: - правительство всё равно будет делать то что прописано в плане комплексного развития страны, с Аманатом или без Аманата - тут это роли не играет. Так что планы партии - это переписанный план правительства. Остальные партии скромно молчат, потому что они НЕ ПРАВЯЩИЕ и как бы не при делах.
ACROS: Так что планы партии - это переписанный план правительства. Остальные партии скромно молчат, потому что они НЕ ПРАВЯЩИЕ и как бы не при делах.
За годы Независимости, очень много программ, планов разрабатывали, в том числе неоднократно по индустриализации страны и.т.д. Однако, ощутимых результатов, чтобы гордится не добились. В 2019 году, в ходе дискуссии с иностранцами из-за три девять земель и ближнего зарубежья отмечал, процитирую отрывок, как обычно:
Кайрат стайер: Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.
У нас как законы, так и программы одни из лучших. Беда только в том , что применить их никто не может, да и не хочет. На законы никто особо внимания не обращает, по госпрограммам каждый раз в конце года не освоили миллиарды. Как это возможно? Вот программа, вот уже и деньги выделили, вот страждущие потребители. Состыкуйте три составляющих, ан нет не получилось и так из года в год. Я всегда говорю, что нашу страну погубит непрофессионализм.
Я помню раньше депутаты работали среди нас, два раза в год собирались они на сессию, прозаседают и обратно. Я не помню чтобы они круглый год сидели там. Вообще всё раздули. Оказывается в областных акиматах, ПФ и в профильных министерствах работают по шестьсот человек, чего они все там сидят, какая отдача?
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