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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46394
Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 10:12
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На канале КТК прошли теледебаты представителей 7 партий, допущенных к участию в досрочных выборах депутатов различных уровней. Стали ли они знаковым событием в жизни казахстанцев?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1685
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 10:12
#1
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Честно говоря посыл Шадикеновой можно смело адресовать и автору.Как обычно "А баба яга против", никаких конструктивных предложений.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1685
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 10:14
#2
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А ну да, я же совсем забыл, есть сожаление по поводу отмены смертной казни. Вот введём её обратно и эх заживём
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24165
Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 11:46
#3
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Цитата:
что в лице «болашаковцев» мы получили пятую. Колонну - это они у нас разрушили и экономику, и медицину, и образование.


Неужели тов. Денисов забыл, кто это все разрушил, начиная с 1985го?
Неужели это были коммунисты?
Какие болашаковцы?
У этих мозгов бы не хватило так сделать, как сделала это коммунистическая партия, многие из которых сейчас и сидят в парламентах и правят страной..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7486
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 13:39
#4
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13543
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 14:46
#5
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Цитата:
Динара Шадикенова (партия «Республика»), 


Может всё-таки Шукижанова?
Или автору так "интересно" было смотреть дебаты что пофиг на эти фамилии темболее зная что он собирался в фашистскую партию пойти если это будет нужно то вопросы вообще отпадают))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13543
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 14:50
#6
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Цитата:
Гога:

Демократия́ это власть демократов
Цитата:
111:
Неужели тов. Денисов забыл, кто это все разрушил, начиная с 1985го? Неужели это были коммунисты? Какие болашаковцы?

Это называется стокгольмский синдром
Когда человек влюбляется в тех кто над ним издевался и переносит проблему на других людей
разрушителем всего были два идейных коммуниста Горбачев и Ельцин))
А потом пришли болошаковцы
Кто виноват у тов Денисова?))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4056
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 18:29
#7
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Дебаты - это прежде всего шоу, и больше ничего. Такому прожённому и опытному легкоатлету,как Денисов, наверное, не стоит верит всему тому, о чём говорят кандидаты.

По жизни и в реальности: - будет так как скажет и РЕШИТ президент.
Мажилис и маслихаты - это нотариальные конторы Президента и акимов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3075
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 18:57
#8
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4015
Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 21:21
#9
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Цитата:
abaika95:
Может всё-таки Шукижанова?


Да, Динара Шукижанова. Сам ранее, с 2013 по 2016 годы в областном центре, в местном автопроме работал.

По дебатам, искренне улыбнули выражения Айдоса Сарыма, мол когда наши оппоненты из других партии только пишут, наша партия пашет. Типа претворяют в жизнь, без популизма, воды.

Как, отметил Е.Ертысбаев, что Айдос опытный и умный политолог. Что и следовало ожидать, не думаю, что нарисовали цифры. Так, по результатам опроса зрителей, в номинации кто из представителей больше понравился, в первой тройке были: Аманат (59%), Республика (15%), Ак жол (8,5%).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4056
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 21:33
#10
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Цитата:
Kairat stayer:
других партии только пишут, наша партия пашет.


Айдос - считаю его демагогом и с умением пользоватся языком - расшифровываю его слова: "..наша партия пашет..." - то что делает правительство, его правящая партия, элементарно присваивает себе в заслугу и всё.
Будет эта партия или не будет победителем: - правительство всё равно будет делать то что прописано в плане комплексного развития страны, с Аманатом или без Аманата - тут это роли не играет.
Так что планы партии - это переписанный план правительства.
Остальные партии скромно молчат, потому что они НЕ ПРАВЯЩИЕ и как бы не при делах.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4015
Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 21:50
#11
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Цитата:
ACROS:
Так что планы партии - это переписанный план правительства. Остальные партии скромно молчат, потому что они НЕ ПРАВЯЩИЕ и как бы не при делах.


За годы Независимости, очень много программ, планов разрабатывали, в том числе неоднократно по индустриализации страны и.т.д. Однако, ощутимых результатов, чтобы гордится не добились. В 2019 году, в ходе дискуссии с иностранцами из-за три девять земель и ближнего зарубежья отмечал, процитирую отрывок, как обычно:

Кайрат стайер: Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1685
Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 22:04
#12
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Цитата:
Kairat stayer:
чиновники разработали госпрограммы

У нас как законы, так и программы одни из лучших. Беда только в том , что применить их никто не может, да и не хочет.
На законы никто особо внимания не обращает, по госпрограммам каждый раз в конце года не освоили миллиарды. Как это возможно? Вот программа, вот уже и деньги выделили, вот страждущие потребители. Состыкуйте три составляющих, ан нет не получилось и так из года в год. Я всегда говорю, что нашу страну погубит непрофессионализм.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5954
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 17.03.23 - 07:57
#13
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Я помню раньше депутаты работали среди нас, два раза в год собирались они на сессию, прозаседают и обратно. Я не помню чтобы они круглый год сидели там. Вообще всё раздули. Оказывается в областных акиматах, ПФ и в профильных министерствах работают по шестьсот человек, чего они все там сидят, какая отдача?
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