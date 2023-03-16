Даже написано вон слово ДЕТИ. Как будто украинские воины прятались от страха в театре, что неправдоподобно, они воевали, защищали своих детей.. Но не думали еще тогда, что оккупанты способны на такую подлость.. Эх Россия, ради чего? Чтобы оправдать начатую 9 лет назад войну на Донбассе? Для этого надо уничтожать мирное население?
Хитрый и алчный. Получил две квартиры и гражданство России, тогда как тех, которые хотел бы стать гражданином России, настоящие исконо русские, знающие русский, постоянно отфутболивают или же они должны бегать два года и просить, умолять и доказывать что он не корова.. То же самое с малообеспеченными. Столько людей в России даже не знают что такое унитаз, а тут на халяву две или три шикарные хаты чужестранцу, западненцу, который этим русским никак никогда не помогал и никогда не станет..
Зря Вы так. Человек не хотел платить сумасшедшие налоги, попросил гражданство РФ, как всемирно известной личности ему гражданство дали. Я не думаю, что он с его доходами выпрашивал себе квартиру в Саранске или в Чечне. Уж тогда хотя бы Москва или Санкт Петербург.
Смотрел сейчас Место встречи на НТВ. Депутат Госдумы рассказал про новый Закон про дискредитацию СВО, что там дают 15 лет. А адвокат у него спрашивает, а что вы будете делать, когда СВО закончится и враги закончатся?. Ведь под этот закон можно подвести любого гражданина, кто что нибудь скажет против? Депутат не ответил
Человек сделал себе имя, благодаря своей Родине, бабки, работу. И кинул ее. Нет, скорее проколотил понты и опять бросился на свою Родину в Ойропу, ибо все прощают, там демократия. В России бы его давно бы посадили за дискредитацию Путина на 15 лет.. Вот и сбежал, а жить хочет еще в семи странах. Вот такой вот, простите, утка, этот лживый человечек..
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