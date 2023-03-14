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≡ В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным резус-фактором
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46392
В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным резус-фактором
Отправлено: 14.03.23 - 16:28
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Помимо всех групп крови с отрицательным резус-фактором, также есть потребность в 2 и 4 группах крови с положительным резус-фактором. Об этом сообщили в областном центре крови.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25755
Re: В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным...
Отправлено: 14.03.23 - 16:28
#1
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У меня, 4+... :oops:
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4356
Re: В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным...
Отправлено: 14.03.23 - 23:32
#2
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До сих пор не пойму, почему не открыть пункты приема крови при больницах и поликлиниках?!
Единственный центр где-то у черта на куличках, откуда не скоро можно добраться на автобусе!
У кого есть возможность сдать кровь, отпадёт охота ехать в этот центр....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1725
В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным резус-фактором
Отправлено: 14.03.23 - 23:38
#3
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Цитата:
bgb:
До сих пор не пойму, почему не открыть пункты приема крови при больницах и поликлиниках?!

Или в случае необходимости передвижные.
ПС - скажем объявить о необходимости забора крови и если с какого нибудь предприятия или отдалённого населённого пункта, окажется несколько желающих. Почему бы просто не приехать к ним?

[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2023 - 23:42]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1725
В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным резус-фактором
Отправлено: 14.03.23 - 23:46
#4
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Кстати в Челябинске, будучи студентом, сдавал в "передвижном" - ещё при СССР. В Германии, тоже, пока здоровье позволяло. Это могут быть просто арендованные помещения. Ничего нового.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13540
В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным резус-фактором
Отправлено: 15.03.23 - 11:35
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Кстати в Челябинске, будучи студентом, сдавал в "передвижном" - ещё при СССР. В Германии, тоже, пока здоровье позволяло. Это могут быть просто арендованные помещения. Ничего нового.

ой блин как же у нас не додумались то еще передвижные пункты
это же так удобно так удобно)
будучи студентом в начале 10ых пункты с осени курсировали по всем универам качая кровь из молодых студентов потом возвращались за добавкой весной
тех студентов у кого обнаруживалась редкая группа всячески зазывали через кафедру сдавать кровь и плазму
кафедра давала 2 дня отгулов и в центре за плазму хорошую денюжку платили так что в любой пивной можно было заметить кучки шатающихся худых молодых студентов которые заказав кружку пива на кровно заработанные сразу отрубались))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1725
В Костанае остро необходимы все группы крови с отрицательным резус-фактором
Отправлено: 17.03.23 - 01:25
#6
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Цитата:
abaika95:
будучи студентом в начале 10ых пункты с осени курсировали по всем универам качая кровь из молодых студентов потом возвращались за добавкой весной

Ну так и я про тоже. Зачем и к чему тут статьи писать о необходимости. Развесь баннеры, организуй пункты и вперёд. :lol: Что за нытьё пошло сегодня? 8-)
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