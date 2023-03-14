Отправлено: - 23:38

bgb:

До сих пор не пойму, почему не открыть пункты приема крови при больницах и поликлиниках?!

[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2023 - 23:42]

Цитата:Или в случае необходимости передвижные.ПС - скажем объявить о необходимости забора крови и если с какого нибудь предприятия или отдалённого населённого пункта, окажется несколько желающих. Почему бы просто не приехать к ним?