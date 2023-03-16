Отправлено: - 22:45

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Но всё же лучше, чем оставаться сырьевым придатком. Хотя, если учесть, что собственное сельское хозяйство, за 30-ть лет сумели похерить. То о развитии индустриализации и речи быть не может.

[Исправлено: Kairat stayer, 16.03.2023 - 22:51]

Цитата:Четыре региона доноры-Атырауская и Мангистауская, а также города Астана и Алматы, остальные регионы датируются из республиканского бюджета, в том числе и наша. Много чего нужно осуществить, в том числе индустриализацию страны, развит АПК, легкую промышленность, другие отрасли и.т.д.