Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о выборах в Парламент и маслихаты
Отправлено: 16.03.23 - 17:14
«НГ» спросила костанайцев, каких изменений они ждут после выборов. Наши собеседники - люди из разных сфер деятельности и разной возрастной категории, но их объединяет активная гражданская позиция и неравнодушие к предстоящим политическим событиям в стране. Читать новость
ACROS: промышленные гиганты типа ССГПО в собственность государства - и жизнь в стране наладиться.
Не дай Бог! Наши чиновники от государства с ЖКХ справиться не могут, а тут промышленные гиганты. Или вы думаете, что после передачи производства государству вдруг неожиданно из ниоткуда появятся у него эффективные менеджеры?
Эл-починно: Единственное - это инвестиционные затраты, на покупку оборудования и обучения персонала.
Главное это технологии , которыми с нами никто делиться не будет. Вот поэтому у меня надежда на Джакишева, который со своей командой уже что то придумывает причём в той отрасли, где в мире нет ещё таких наработок. Я имею в виду создание дешёвого солнечного кремния. Размножить бы его , и такой ум посадить на 11 лет рукавицы в колонии шить. Вот это реальное преступление против народа.
Эл-починно: Но всё же лучше, чем оставаться сырьевым придатком. Хотя, если учесть, что собственное сельское хозяйство, за 30-ть лет сумели похерить. То о развитии индустриализации и речи быть не может.
Четыре региона доноры-Атырауская и Мангистауская, а также города Астана и Алматы, остальные регионы датируются из республиканского бюджета, в том числе и наша. Много чего нужно осуществить, в том числе индустриализацию страны, развит АПК, легкую промышленность, другие отрасли и.т.д.
Kairat stayer: Четыре региона доноры-Атырауская и Мангистауская, а также города Астана и Алматы...
Первые два нефтегазовые регионы - Атырауская и Мангистауская. В Астане и Алматы расположены головные офисы различных компаний, по аналогии Москвы и Питера ниже в посте, обсуждали 2020 году, в целом в РФ из 85 субъектов донорами являются 12, недавно обсуждали. За дискуссию 2020 года, процитирую себя, для мало-мальский понимающих людей:
Кайрат стайер: В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.
Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.
Kairat stayer: Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.
Условно доходная часть федерального бюджета в 2019 году была исполнена в сумме 20 триллионов рублей. Почти 6 триллионов грубо поступили из Ханты-Мансийского автономного округа, назад трансфертом поступило от этой суммы 15-20%, то есть, получается до 1,2 триллиона рублей.
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