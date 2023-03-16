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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 16.03.23 - 23:10
#181
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Взяли две штучки филе, этой же фирмы, на них ушло 3900



Вывод, конечно же лучше брать сразу курицу, там и филе и ножки..
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