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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 12 из 13«1...10111213»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:26
#166
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Российские со скидкой, но тоже по 400 грамм

поиск по картинке url
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.03.23 - 13:43
#167
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Увидел вот такой вот чай, заварку, с такой чайной ложкой в подарок.
И скидка хорошая, и дешевле получается Пиалы Мольд, и Чемпиона Мольд, который мы пьем, но без скидки сопоставим по цене

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.03.23 - 13:47
#168
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Вот такая вот ложка.
Так себе.
Тонкое китайское железо и гнется..
Купил по большей части из за ложки..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1680
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.03.23 - 13:47
#169
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Бывает натыкаюсь, кесе преподносят, увы каждый раз ищу хороший чай, не по маркам. по интуиции, процетнов 80 промахиваюсь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.03.23 - 13:52
#170
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Цитата:
saba:
кесе преподносят,

С кесе брал, но чай не очень
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.03.23 - 13:53
#171
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На вкус вроде ниче, но вроде как то подозрительно окрашен, цвет приятен, подтмолоком наверно очень хорош, но к сожалению моя думает что там что то вроде Юпи..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.03.23 - 13:55
#172
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Еще не поняли чей он.
Не знаю, может кто заметит.
Но по вкусу напомнило что то недорогой грузинский в советское время, ну сейчас наверно китайский скорее всего..

pic upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 06.03.23 - 14:10
#173
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Ну и вердикт, моя больше этот чай не возьмет.
А куда она, туда и я..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.03.23 - 21:23
#174
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Сегодня в Голднечном приятный бонус



Это даже дешевле нашего грушевого, позорники, который никогда так не скидывает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.03.23 - 21:25
#175
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Немного набираем, вместо грушевого, думаю лучше..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 09.03.23 - 21:26
#176
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Вот тут какой то производитель так и не понял, чей..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.03.23 - 17:21
#177
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И почему я узнал об акции только сейчас?

image share
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 16.03.23 - 23:05
#178
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Сегодня Голднечный опять удивил, пошли за кексиком в школу на чаепитие, наткнулись на неплохую скидку



То есть литр неплохого сока равен почти литру грушевого..
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§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 16.03.23 - 23:06
#179
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Набираем необходимое количество разных сортов.
Сок всегда нужен..

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§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 16.03.23 - 23:08
#180
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И сегодня взяли две курицы Куку



На это ушло где то 5500.
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Страница 12 из 13«1...10111213»
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