Отправлено: - 13:43

Увидел вот такой вот чай, заварку, с такой чайной ложкой в подарок.И скидка хорошая, и дешевле получается Пиалы Мольд, и Чемпиона Мольд, который мы пьем, но без скидки сопоставим по цене