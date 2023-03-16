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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 310 из 310«1...308309310
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7482
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 14:04
#4636
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Цитата:
111:


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 14:06
#4637
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Даже написано вон слово ДЕТИ.
Как будто украинские воины прятались от страха в театре, что неправдоподобно, они воевали, защищали своих детей..
Но не думали еще тогда, что оккупанты способны на такую подлость..
Эх Россия, ради чего?
Чтобы оправдать начатую 9 лет назад войну на Донбассе?
Для этого надо уничтожать мирное население?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 14:09
#4638
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Даже я со своим зрением без очков вижу это слово..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 14:17
#4639
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Жуткие фото, когда для детей и их мам, это стало всеобщей братской могилой..
Это надо помнить, на что способны воинствующие зетпатриоты..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 17:00
#4640
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Цитата:
saba:уже к сожалению в возрасте


Хитрый и алчный.
Получил две квартиры и гражданство России, тогда как тех, которые хотел бы стать гражданином России, настоящие исконо русские, знающие русский, постоянно отфутболивают или же они должны бегать два года и просить, умолять и доказывать что он не корова..
То же самое с малообеспеченными.
Столько людей в России даже не знают что такое унитаз, а тут на халяву две или три шикарные хаты чужестранцу, западненцу, который этим русским никак никогда не помогал и никогда не станет..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 19:08
#4641
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Цитата:
111:
Хитрый и алчный.

Зря Вы так. Человек не хотел платить сумасшедшие налоги, попросил гражданство РФ, как всемирно известной личности ему гражданство дали. Я не думаю, что он с его доходами выпрашивал себе квартиру в Саранске или в Чечне. Уж тогда хотя бы Москва или Санкт Петербург.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 19:11
#4642
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Смотрел сейчас Место встречи на НТВ. Депутат Госдумы рассказал про новый Закон про дискредитацию СВО, что там дают 15 лет. А адвокат у него спрашивает, а что вы будете делать, когда СВО закончится и враги закончатся?. Ведь под этот закон можно подвести любого гражданина, кто что нибудь скажет против? Депутат не ответил
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 19:13
#4643
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Раньше пели Ленин всегда живой, теперь нужно петь Сталин?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1723
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 20:49
#4644
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Цитата:
saba:

Ленины, Сталины, Назарбаевы приходят и уходят. Чтобы всякий раз не переобуваться, надо всегда петь "С чего начинается Родина"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 21:08
#4645
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Цитата:
КГСПС:
"С чего начинается Родина"

Помню, Путин её на каком то концерте пел и даже на фоно себе подыгрывал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 21:10
#4646
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Видимо я так же невнятно выражаюсь как наши кандидаты в депутаты , раз речь пошла о песнях.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1723
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 21:16
#4647
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Цитата:
saba:

Почему же, вполне внятно.Я ведь тоже не о песнях, а о том, что лидеры это приходящее, а Родина навсегда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.03.23 - 22:53
#4648
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Цитата:
saba:
Человек не хотел платить сумасшедшие налоги

Человек сделал себе имя, благодаря своей Родине, бабки, работу.
И кинул ее.
Нет, скорее проколотил понты и опять бросился на свою Родину в Ойропу, ибо все прощают, там демократия.
В России бы его давно бы посадили за дискредитацию Путина на 15 лет..
Вот и сбежал, а жить хочет еще в семи странах.
Вот такой вот, простите, утка, этот лживый человечек..
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