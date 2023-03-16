Отправлено: - 17:00

saba:уже к сожалению в возрасте

Цитата:Хитрый и алчный.Получил две квартиры и гражданство России, тогда как тех, которые хотел бы стать гражданином России, настоящие исконо русские, знающие русский, постоянно отфутболивают или же они должны бегать два года и просить, умолять и доказывать что он не корова..То же самое с малообеспеченными.Столько людей в России даже не знают что такое унитаз, а тут на халяву две или три шикарные хаты чужестранцу, западненцу, который этим русским никак никогда не помогал и никогда не станет..