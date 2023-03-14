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Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46389
Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
Отправлено: 14.03.23 - 13:56
"Вроде бы на каждом столбе есть лица кандидатов, - написала нам читательница. - Но четкой инструкции по выборам нет, а информации о кандидатах еще меньше. И как выбирать - по понравившейся фамилии что ли?». За ответами "НГ" направилась в облизбирком.
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(Полноправные пользователи)
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- 25.05.21
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- 265
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 13:56
Вроде на каждом столбе есть лица кандидатов, - написала в редакцию жительница Костаная.
Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.
Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4054
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 21:12
Цитата://связи с расхождением в налоговой декларации.//
Правда или нет, мне рассказали, что уБулата Беисова отменили регистрацию из-за 27 тенге. Неужели это так критично для демократии страны - 27 тенге ??
В точных науках типа сопромат или термех всегда есть предел прочности, или погрешность. Можно и тут ввести такие понятия - как предел погрешности.
А, если серъёзно - ПОТЕШНЫЕ выборы, они и есть ПОТЕШНЫЕ выборы: -всё известно заранее, как например: - Аманат победит; Абиль или как там его - тоже победит.
Правда или нет, мне рассказали, что уБулата Беисова отменили регистрацию из-за 27 тенге. Неужели это так критично для демократии страны - 27 тенге ??
В точных науках типа сопромат или термех всегда есть предел прочности, или погрешность. Можно и тут ввести такие понятия - как предел погрешности.
А, если серъёзно - ПОТЕШНЫЕ выборы, они и есть ПОТЕШНЫЕ выборы: -всё известно заранее, как например: - Аманат победит; Абиль или как там его - тоже победит.
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 21:59
Цитата:
Потом будут приходить в страшных снах, как генералу Хлудову столбы с развешанными на них коррупционерами. Лучше не надо.
Ильяс:
Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.
Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.
Потом будут приходить в страшных снах, как генералу Хлудову столбы с развешанными на них коррупционерами. Лучше не надо.
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 22:03
Цитата:
Я ни у одной партии не увидел каких то не бытовых проблем? Раньше философы намечали путь по которому должно пойти человечество, но у нас докторов философских наук пруд пруди, а философов нет
ACROS:
А, если серъёзно - ПОТЕШНЫЕ выборы, они и есть ПОТЕШНЫЕ выборы:
А, если серъёзно - ПОТЕШНЫЕ выборы, они и есть ПОТЕШНЫЕ выборы:
Я ни у одной партии не увидел каких то не бытовых проблем? Раньше философы намечали путь по которому должно пойти человечество, но у нас докторов философских наук пруд пруди, а философов нет
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 22:07
Ак жол, Аманат,Ауыл ит.д, кроме может быть республики. все они сидели в прошлых мажилисах, все единогласно голосовали за привилегии Назарбаеву, потом так же единогласно проголосовали за их снятие. Интересно у них вообще своё мнение присутствует?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13540
Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
Отправлено: 14.03.23 - 22:13
Цитата:
все кто сейчас в республике бывшие нур отановцы большинством так что тоже замазаны)
Цитата:
в китае вон висят
коррупционеров от этого меньше не становиться че то
может дело не кнуте а в прянике?
госслужба у нас получает меньше таксистов естественно туда пойдут люди обогащаться за счет тендеров
и там хоть вешай хоть не вешай
Цитата:
вы абиля в каждом посте про выборы упоминаете так к чему это кокетство "как его там?"))
вы небось его биографию на зубок уже знаете
saba:
Ак жол, Аманат,Ауыл ит.д, кроме может быть республики
Ак жол, Аманат,Ауыл ит.д, кроме может быть республики
все кто сейчас в республике бывшие нур отановцы большинством так что тоже замазаны)
Цитата:
Ильяс:
Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.
Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.
в китае вон висят
коррупционеров от этого меньше не становиться че то
может дело не кнуте а в прянике?
госслужба у нас получает меньше таксистов естественно туда пойдут люди обогащаться за счет тендеров
и там хоть вешай хоть не вешай
Цитата:
ACROS:
как например: - Аманат победит; Абиль или как там его - тоже победит.
как например: - Аманат победит; Абиль или как там его - тоже победит.
вы абиля в каждом посте про выборы упоминаете так к чему это кокетство "как его там?"))
вы небось его биографию на зубок уже знаете
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4054
Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
Отправлено: 16.03.23 - 19:15
Цитата:
Всегда путаю его фамилию с Абиль на Едыль. Невзлюбил его - слишком хитрый -твёрдо знаю об этом не по наслышке.
abaika95:
это кокетство "как его там?"
это кокетство "как его там?"
Всегда путаю его фамилию с Абиль на Едыль. Невзлюбил его - слишком хитрый -твёрдо знаю об этом не по наслышке.
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