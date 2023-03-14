Отправлено: - 22:13

saba:

Ак жол, Аманат,Ауыл ит.д, кроме может быть республики

Ильяс:

Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.

ACROS:

как например: - Аманат победит; Абиль или как там его - тоже победит.

Цитата:все кто сейчас в республике бывшие нур отановцы большинством так что тоже замазаны)Цитата:в китае вон висяткоррупционеров от этого меньше не становиться че томожет дело не кнуте а в прянике?госслужба у нас получает меньше таксистов естественно туда пойдут люди обогащаться за счет тендерови там хоть вешай хоть не вешайЦитата:вы абиля в каждом посте про выборы упоминаете так к чему это кокетство "как его там?"))вы небось его биографию на зубок уже знаете