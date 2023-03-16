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Больше полномочий регионам
Больше полномочий регионам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46389
Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 11:08
Ученый-историк баллотируется в Мажилис. Он предлагает справедливое социальное обеспечение через изменения методики расчета, решение локальных проблем, в том числе, через расширение полномочий местных представительных органов и распределение бюджетных средств с учетом региональных потребностей. Однако чувствуется рука ученого: проблемы предлагает решить с учетом причин и наличия ресурсов, дабы не допустить негативных для общественного развития последствий. Сможет ли ученый, на минуточку, признанный в прошлом году одним из лучших в стране, реализовать свои научный потенциал в стенах Парламента, обсудили с самовыдвиженцем в Мажилис Еркином Абилем.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4054
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 18:24
Цитата:
Можете и не голосовать за него: - он и так пройдёт, при любом раскладе - он основной кандидат, остальные клоуны-массовка.
111:
буду голосовать за него
буду голосовать за него
Можете и не голосовать за него: - он и так пройдёт, при любом раскладе - он основной кандидат, остальные клоуны-массовка.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24157
Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 18:37
Цитата:
Да ну?
Ниче себе, угадал..
ACROS:
он основной кандидат
он основной кандидат
Да ну?
Ниче себе, угадал..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13540
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 18:37
Цитата:
Цитата:
Цитата:
вы немного не поняли
налог на роскошь работает не по коммунистической идее "все должны быть равны"
а по "хочешь выпендриваться? так плати и выпендривайся"
никто не запрещает богатому капиталисту иметь свой особняк, ездить на дорогих машинах, и кататься на яхте
покупай и живи
но если ты строишь огромный дворец
катаешь собачек на частном самолете в париж
яхта у тебя больше чем авианосец японского флота
авиапарк как у ввс чехии
а во рту золотой запас российской империи
то извините
за понты платите больше
чтобы плебс читая газеты понимал, да этот нувориш возит собачек в париж на огромном самолете зато с его налогов нам еще один дет сад построили
пусть катает и дальше! и слава богу что катает!
это социализм но не капитализм
Цитата:
ну пусть не отдает и переезжает в россию
но что то не задержался он в своей квартире в чечне а вернулся обратно))
странно что-то
saba:
У Франции многовековая история капитализма не забывайте, у них к тому же остались дети аристократов, которые палец об палец не ударили, чтобы достичь чего то. Какой стимул трудиться. чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству? Может проще ничего не делать?
У Франции многовековая история капитализма не забывайте, у них к тому же остались дети аристократов, которые палец об палец не ударили, чтобы достичь чего то. Какой стимул трудиться. чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству? Может проще ничего не делать?
Цитата:
saba:
И потом разве тот у кого дворец виноват в рабочих халупах, может всё таки это забота государства и самих тех, кто живет в халупах, как то изменить свою жизнь?
И потом разве тот у кого дворец виноват в рабочих халупах, может всё таки это забота государства и самих тех, кто живет в халупах, как то изменить свою жизнь?
Цитата:
saba:
У соседа 2 коровы , а у меня ни одной, а давайте сделаем так, чтобы у всех было поровну
У соседа 2 коровы , а у меня ни одной, а давайте сделаем так, чтобы у всех было поровну
вы немного не поняли
налог на роскошь работает не по коммунистической идее "все должны быть равны"
а по "хочешь выпендриваться? так плати и выпендривайся"
никто не запрещает богатому капиталисту иметь свой особняк, ездить на дорогих машинах, и кататься на яхте
покупай и живи
но если ты строишь огромный дворец
катаешь собачек на частном самолете в париж
яхта у тебя больше чем авианосец японского флота
авиапарк как у ввс чехии
а во рту золотой запас российской империи
то извините
за понты платите больше
чтобы плебс читая газеты понимал, да этот нувориш возит собачек в париж на огромном самолете зато с его налогов нам еще один дет сад построили
пусть катает и дальше! и слава богу что катает!
это социализм но не капитализм
Цитата:
saba:
Жерар Депардье почему стал гражданином России? Потому что не хотел платить 50% налогов. А за что? Ведь он сын жестянщика стал великим актером, своим обаянием ,талантом , харизмой, трудолюбием наконец( снялся более чем в 200 фильмах)создал конечный продукт, который пользуется спросом. И за что он должен отдавать государству половину того, что он заработал
Жерар Депардье почему стал гражданином России? Потому что не хотел платить 50% налогов. А за что? Ведь он сын жестянщика стал великим актером, своим обаянием ,талантом , харизмой, трудолюбием наконец( снялся более чем в 200 фильмах)создал конечный продукт, который пользуется спросом. И за что он должен отдавать государству половину того, что он заработал
ну пусть не отдает и переезжает в россию
но что то не задержался он в своей квартире в чечне а вернулся обратно))
странно что-то
Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 19:00
Цитата:
Как раз таки вы абсолютно меня не поняли. Чтобы иметь дворец, если ты не коррупционер и сынок и т.д ты сначала должен на него заработать. Есть миллиардеры которые выпендриваются, есть которые живут достаточно скромно, но он просто так называется налог на роскошь, на самом деле это налог на сверхприбыль. Если ты миллионер платишь 35% условно. если ты миллиардер то платишь 50%, хоть и живёшь в однокомнатной квартире. А насчёт взять и поделить это смысл этого налога. Как в Европе это не всегда хорошо для нас, сначала мы должны пройти 200 летний путь развития накопить небольшой жирок , а потом можно с ума сходить с налогами на роскошь и зелёной экономикой вкупе.
abaika95:
налог на роскошь работает не по коммунистической идее "все должны быть равны"
налог на роскошь работает не по коммунистической идее "все должны быть равны"
Как раз таки вы абсолютно меня не поняли. Чтобы иметь дворец, если ты не коррупционер и сынок и т.д ты сначала должен на него заработать. Есть миллиардеры которые выпендриваются, есть которые живут достаточно скромно, но он просто так называется налог на роскошь, на самом деле это налог на сверхприбыль. Если ты миллионер платишь 35% условно. если ты миллиардер то платишь 50%, хоть и живёшь в однокомнатной квартире. А насчёт взять и поделить это смысл этого налога. Как в Европе это не всегда хорошо для нас, сначала мы должны пройти 200 летний путь развития накопить небольшой жирок , а потом можно с ума сходить с налогами на роскошь и зелёной экономикой вкупе.
Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 19:03
Цитата:
Квартиру насколько я помню во всяком случае первую дали в Саранске, в Мордовии.Что он вернётся у меня не было и тени сомнения, просто он платит как гражданин РФ кажется 13 % со своих доходов, а двойного налогообложения быть не может
abaika95:
но что то не задержался он в своей квартире в чечне а вернулся обратно))
но что то не задержался он в своей квартире в чечне а вернулся обратно))
Квартиру насколько я помню во всяком случае первую дали в Саранске, в Мордовии.Что он вернётся у меня не было и тени сомнения, просто он платит как гражданин РФ кажется 13 % со своих доходов, а двойного налогообложения быть не может
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 19:24
Сейчас немного погуглил про налоговую систему Франции,действительно прогрессивная шкала, если бы мы всем Казахстаном переселились бы во Францию большинство вообще не платило бы налогов. а налог для богатых составляет не 50, а 75%
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