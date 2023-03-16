Отправлено: - 18:37

saba:

У Франции многовековая история капитализма не забывайте, у них к тому же остались дети аристократов, которые палец об палец не ударили, чтобы достичь чего то. Какой стимул трудиться. чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству? Может проще ничего не делать?

saba:

И потом разве тот у кого дворец виноват в рабочих халупах, может всё таки это забота государства и самих тех, кто живет в халупах, как то изменить свою жизнь?

saba:

У соседа 2 коровы , а у меня ни одной, а давайте сделаем так, чтобы у всех было поровну

saba:

Жерар Депардье почему стал гражданином России? Потому что не хотел платить 50% налогов. А за что? Ведь он сын жестянщика стал великим актером, своим обаянием ,талантом , харизмой, трудолюбием наконец( снялся более чем в 200 фильмах)создал конечный продукт, который пользуется спросом. И за что он должен отдавать государству половину того, что он заработал

Цитата:Цитата:Цитата:вы немного не понялиналог на роскошь работает не по коммунистической идее "все должны быть равны"а по "хочешь выпендриваться? так плати и выпендривайся"никто не запрещает богатому капиталисту иметь свой особняк, ездить на дорогих машинах, и кататься на яхтепокупай и живино если ты строишь огромный дворецкатаешь собачек на частном самолете в парижяхта у тебя больше чем авианосец японского флотаавиапарк как у ввс чехииа во рту золотой запас российской империито извинитеза понты платите большечтобы плебс читая газеты понимал, да этот нувориш возит собачек в париж на огромном самолете зато с его налогов нам еще один дет сад построилипусть катает и дальше! и слава богу что катает!это социализм но не капитализмЦитата:ну пусть не отдает и переезжает в россиюно что то не задержался он в своей квартире в чечне а вернулся обратно))странно что-то