Отправлено: - 19:02

saba:

Такие у нас нынче профессора?

Цитата:Я не профессор, но со студенческой скамьи знаю, что любая партия прежде всего борется только и только за ВЛАСТЬ - и если она дразниться оппозиционной, то она должна нещадно критиковать правящий режим власти, начиная с президента и кончая акимчиком маленького села. Если судить по риторике представителей любой партии, где они начинают любое своё выступления, словами типа: "..руководствуясь программой президента и его мудрыми словами и так далее по тексту...", то можно смело предположить, что эти все партии - КАРМАННЫЕ и созданы в недрах АП для имитации бурной политической жизни, не более того.У нас в области победит - Нур Отан (Аманат), по мажоритарке - Абиль.Что ждать после 19 марта- если победит Аманат(Нур Отан) и Абиль, то НИЧЕГО - как тот же Нур Отан (Аманат) и депутаты подобные Абилю, НИЧЕГО не построили за 30 лет Егимендыка и Тауельсыздыка.За это время и китайцы, и арабы, и корейцы как развитые страны индустриально ушли далеко вперёд- мы же, вернее государство казахское, только лишь обогатили ЕБЛН и его семью и передали половину казахстана 162 человеку - вот и все достижения правящей партии Нур Отана.