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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46389
Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 10:12
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На канале КТК прошли теледебаты представителей 7 партий, допущенных к участию в досрочных выборах депутатов различных уровней. Стали ли они знаковым событием в жизни казахстанцев?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1673
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 10:12
#1
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Честно говоря посыл Шадикеновой можно смело адресовать и автору.Как обычно "А баба яга против", никаких конструктивных предложений.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1673
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 10:14
#2
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А ну да, я же совсем забыл, есть сожаление по поводу отмены смертной казни. Вот введём её обратно и эх заживём
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24157
Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 11:46
#3
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Цитата:
что в лице «болашаковцев» мы получили пятую. Колонну - это они у нас разрушили и экономику, и медицину, и образование.


Неужели тов. Денисов забыл, кто это все разрушил, начиная с 1985го?
Неужели это были коммунисты?
Какие болашаковцы?
У этих мозгов бы не хватило так сделать, как сделала это коммунистическая партия, многие из которых сейчас и сидят в парламентах и правят страной..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7482
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 13:39
#4
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13540
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 14:46
#5
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Цитата:
Динара Шадикенова (партия «Республика»), 


Может всё-таки Шукижанова?
Или автору так "интересно" было смотреть дебаты что пофиг на эти фамилии темболее зная что он собирался в фашистскую партию пойти если это будет нужно то вопросы вообще отпадают))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13540
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 14:50
#6
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Цитата:
Гога:

Демократия́ это власть демократов
Цитата:
111:
Неужели тов. Денисов забыл, кто это все разрушил, начиная с 1985го? Неужели это были коммунисты? Какие болашаковцы?

Это называется стокгольмский синдром
Когда человек влюбляется в тех кто над ним издевался и переносит проблему на других людей
разрушителем всего были два идейных коммуниста Горбачев и Ельцин))
А потом пришли болошаковцы
Кто виноват у тов Денисова?))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4054
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 18:29
#7
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Дебаты - это прежде всего шоу, и больше ничего. Такому прожённому и опытному легкоатлету,как Денисов, наверное, не стоит верит всему тому, о чём говорят кандидаты.

По жизни и в реальности: - будет так как скажет и РЕШИТ президент.
Мажилис и маслихаты - это нотариальные конторы Президента и акимов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3075
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поиграли в демократию...
Отправлено: 16.03.23 - 18:57
#8
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