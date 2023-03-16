Отправлено: - 11:46

что в лице «болашаковцев» мы получили пятую. Колонну - это они у нас разрушили и экономику, и медицину, и образование.



Цитата:Неужели тов. Денисов забыл, кто это все разрушил, начиная с 1985го?Неужели это были коммунисты?Какие болашаковцы?У этих мозгов бы не хватило так сделать, как сделала это коммунистическая партия, многие из которых сейчас и сидят в парламентах и правят страной..