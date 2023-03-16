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Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о выборах в Парламент и маслихаты
Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о выборах в Парламент и маслихаты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46389
Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о выборах в Парламент и маслихаты
Отправлено: 16.03.23 - 17:14
«НГ» спросила костанайцев, каких изменений они ждут после выборов. Наши собеседники - люди из разных сфер деятельности и разной возрастной категории, но их объединяет активная гражданская позиция и неравнодушие к предстоящим политическим событиям в стране.
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Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 17:14
Цитата:
Согласился бы, но думаю нет.
Если остановят один ССГПО, ничего страшного не будет, у Машкевича это так себе, постольку поскольку, он и сам с радостью закрыть его может, а не кормить целое бывшее поселение советских людей..
Ну а по зерну, скоро ворованного зерна там не станет, которое они вывозят миллионами тонн с Украины, просто надо дождаться опять же как и с Комбинатом, окончания войны..
Россия, завозя свое зерно и не покупая руду, добьет наших крестьян и горняков, и
Согласился бы, но думаю нет.
Если остановят один ССГПО, ничего страшного не будет, у Машкевича это так себе, постольку поскольку, он и сам с радостью закрыть его может, а не кормить целое бывшее поселение советских людей..
Ну а по зерну, скоро ворованного зерна там не станет, которое они вывозят миллионами тонн с Украины, просто надо дождаться опять же как и с Комбинатом, окончания войны..
Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 17:19
А вообще, спрашивать людей, зависящих от власти, спрашивать о ней же самой, та еще затея..
Никогда не скажут того, что думают.
Если опросить простых людей, думаю сказали бы что от очередных миллионеров, будущих миллиардеров, не ждут абсолютно ничего..
Вон, в суд на нас подал депутат миллиардер, нас две тысячи в ОСИ, он один, продвигает свой бизнес и хочет нас расформировать..
Сделать свою власть..
Вот они, настоящие депутаты..
Никогда не скажут того, что думают.
Если опросить простых людей, думаю сказали бы что от очередных миллионеров, будущих миллиардеров, не ждут абсолютно ничего..
Вон, в суд на нас подал депутат миллиардер, нас две тысячи в ОСИ, он один, продвигает свой бизнес и хочет нас расформировать..
Сделать свою власть..
Вот они, настоящие депутаты..
Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 17:22
А этот, родственник Святого, тоже они все при власти..
Вздумали нас засудить с депутатом, лишить ОСИ и платить не как по закону 100 тенге, хотя везде 120 для бизнеса, а 32.5 за квадратный метр..
Суд 28го..
Посмотрим, как депутаты собрались раздавить обычных людей..
Вздумали нас засудить с депутатом, лишить ОСИ и платить не как по закону 100 тенге, хотя везде 120 для бизнеса, а 32.5 за квадратный метр..
Суд 28го..
Посмотрим, как депутаты собрались раздавить обычных людей..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1673
Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 17:42
Честно говоря президент выстроил более конкретную программу, нежели все эти невнятные депутаты. У всех одно и то же. Поддержим село, сами не знаем как, поддержим молодёжь, сами не знаем как понизим пенсионный возраст и всё улучшим. Как улучшим, чем улучшим? А всё что у них есть в программах, всегда было в программах партий назарбаевского времени. Поэтому бессмертна фраза Станиславского
Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 17:58
Цитата:
Что за депутат, назовите фамилию - или боитесь его??
Если рыльце в пушку - они бояться огласки в СМИ.
111:
депутаты собрались раздавить обычных людей..
депутаты собрались раздавить обычных людей..
Что за депутат, назовите фамилию - или боитесь его??
Если рыльце в пушку - они бояться огласки в СМИ.
Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 18:07
Кто то из высказавшихся, реально, верить в то что ЧТО ТО измениться после выборов ???
Я скажу про этих людей, не дожидаясь 20 марта - что они как минимум- НАИВНЫЕ люди, или говоря всю эту ЧУШЬ на камеру, они - ЛИЦЕМЕРНЫЕ люди: - почему не скажите прямо, без казахского лизания - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ!!! Именно с вами, с лицемерами, нового казахстана - НЕ БУДЕТ.
Я скажу про этих людей, не дожидаясь 20 марта - что они как минимум- НАИВНЫЕ люди, или говоря всю эту ЧУШЬ на камеру, они - ЛИЦЕМЕРНЫЕ люди: - почему не скажите прямо, без казахского лизания - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ!!! Именно с вами, с лицемерами, нового казахстана - НЕ БУДЕТ.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1673
Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 18:30
Цитата:
Я с интересом прочитал профессора" Новые условия выборов, новые партии, новые лица"
Такие у нас нынче профессора?
ACROS:
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ!!
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ!!
Я с интересом прочитал профессора" Новые условия выборов, новые партии, новые лица"
Такие у нас нынче профессора?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13540
Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 18:41
читаешь профессора все будет хорошо
читаешь активиста все будет плохо
а истина где то по середине
читаешь активиста все будет плохо
а истина где то по середине
Re: Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о...
Отправлено: 16.03.23 - 19:02
Цитата:
Я не профессор, но со студенческой скамьи знаю, что любая партия прежде всего борется только и только за ВЛАСТЬ - и если она дразниться оппозиционной, то она должна нещадно критиковать правящий режим власти, начиная с президента и кончая акимчиком маленького села. Если судить по риторике представителей любой партии, где они начинают любое своё выступления, словами типа: "..руководствуясь программой президента и его мудрыми словами и так далее по тексту...", то можно смело предположить, что эти все партии - КАРМАННЫЕ и созданы в недрах АП для имитации бурной политической жизни, не более того.
У нас в области победит - Нур Отан (Аманат), по мажоритарке - Абиль.
Что ждать после 19 марта- если победит Аманат(Нур Отан) и Абиль, то НИЧЕГО - как тот же Нур Отан (Аманат) и депутаты подобные Абилю, НИЧЕГО не построили за 30 лет Егимендыка и Тауельсыздыка.
За это время и китайцы, и арабы, и корейцы как развитые страны индустриально ушли далеко вперёд- мы же, вернее государство казахское, только лишь обогатили ЕБЛН и его семью и передали половину казахстана 162 человеку - вот и все достижения правящей партии Нур Отана.
saba:
Такие у нас нынче профессора?
Такие у нас нынче профессора?
Я не профессор, но со студенческой скамьи знаю, что любая партия прежде всего борется только и только за ВЛАСТЬ - и если она дразниться оппозиционной, то она должна нещадно критиковать правящий режим власти, начиная с президента и кончая акимчиком маленького села. Если судить по риторике представителей любой партии, где они начинают любое своё выступления, словами типа: "..руководствуясь программой президента и его мудрыми словами и так далее по тексту...", то можно смело предположить, что эти все партии - КАРМАННЫЕ и созданы в недрах АП для имитации бурной политической жизни, не более того.
У нас в области победит - Нур Отан (Аманат), по мажоритарке - Абиль.
Что ждать после 19 марта- если победит Аманат(Нур Отан) и Абиль, то НИЧЕГО - как тот же Нур Отан (Аманат) и депутаты подобные Абилю, НИЧЕГО не построили за 30 лет Егимендыка и Тауельсыздыка.
За это время и китайцы, и арабы, и корейцы как развитые страны индустриально ушли далеко вперёд- мы же, вернее государство казахское, только лишь обогатили ЕБЛН и его семью и передали половину казахстана 162 человеку - вот и все достижения правящей партии Нур Отана.
Чего ждать нам после 19 марта? - Эксперты "НГ" о выборах в Парламент и маслихаты
Отправлено: 16.03.23 - 19:17
Цитата:
Вчера подготовка только прошла, там на гас иск еще один миллионер долларовый подал, 28го марта, если будут первые слушания, наверно можно будет сказать.
А то сейчас обвиню депутата, который выступил, чтобы народ, большинство которого проголосовало за председателя ОСИ и заверило это в юстиции, чтобы обратно снял его, вдруг он подкупит суд и окажется правым..
ACROS:
Что за депутат, назовите фамилию - или боитесь его??
Что за депутат, назовите фамилию - или боитесь его??
Вчера подготовка только прошла, там на гас иск еще один миллионер долларовый подал, 28го марта, если будут первые слушания, наверно можно будет сказать.
А то сейчас обвиню депутата, который выступил, чтобы народ, большинство которого проголосовало за председателя ОСИ и заверило это в юстиции, чтобы обратно снял его, вдруг он подкупит суд и окажется правым..
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