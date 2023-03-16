Отправлено: - 14:37

Тимур Гафуров:

Согласно законодательству, СМИ должны предоставлять равные возможности всем кандидатам для размещения агитационных материалов. Независимо от их политической платформы.

saba:

Вот одного не пойму, почему богатый должен платить больше? Ладно коррупционеров уберём в сторону. Но например, тот , кто работал не покладая рук, тратил силы, нервы

saba:

Со времён раскулачивания не любили удачливых и богатых(работящих)

Цитата:Объективно-понимаю)Цитата:За каждым большим капиталом кроется преступление (Бальзак)Цитата:Во Франции налог на роскошьС ним я согласенХочешь понтоваться дворцом с позолотой,дворецкими и вертолетной площадкой когда вокруг рабочие халупыБез проблем,только налог с тебя будет под 50%)))И сразу тяга к понтам у тебя по уменьшитсяДля нас это более актуально