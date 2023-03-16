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Больше полномочий регионам
Больше полномочий регионам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46387
Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 11:08
Ученый-историк баллотируется в Мажилис. Он предлагает справедливое социальное обеспечение через изменения методики расчета, решение локальных проблем, в том числе, через расширение полномочий местных представительных органов и распределение бюджетных средств с учетом региональных потребностей. Однако чувствуется рука ученого: проблемы предлагает решить с учетом причин и наличия ресурсов, дабы не допустить негативных для общественного развития последствий. Сможет ли ученый, на минуточку, признанный в прошлом году одним из лучших в стране, реализовать свои научный потенциал в стенах Парламента, обсудили с самовыдвиженцем в Мажилис Еркином Абилем.
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Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 13:58
Вот одного не пойму, почему богатый должен платить больше? Ладно коррупционеров уберём в сторону. Но например, тот , кто работал не покладая рук, тратил силы, нервы. Рисковал всем своим имуществом и наконец получил результат, за что мы его должны наказывать? При этом не в процентном выражении, а по количеству он всё равно платит больше, при этом ещё даёт работу людям. Или у нас и тут всё должно быть как в Европе. Но популистский лозунг знатный. Со времён раскулачивания не любили удачливых и богатых(работящих)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13538
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:37
Цитата:
Объективно-понимаю)
Цитата:
За каждым большим капиталом кроется преступление (Бальзак)Цитата:
Во Франции налог на роскошь
С ним я согласен
Хочешь понтоваться дворцом с позолотой,дворецкими и вертолетной площадкой когда вокруг рабочие халупы
Без проблем,только налог с тебя будет под 50%)))
И сразу тяга к понтам у тебя по уменьшится
Для нас это более актуально
Тимур Гафуров:
Согласно законодательству, СМИ должны предоставлять равные возможности всем кандидатам для размещения агитационных материалов. Независимо от их политической платформы.
Согласно законодательству, СМИ должны предоставлять равные возможности всем кандидатам для размещения агитационных материалов. Независимо от их политической платформы.
Объективно-понимаю)
Цитата:
saba:
Вот одного не пойму, почему богатый должен платить больше? Ладно коррупционеров уберём в сторону. Но например, тот , кто работал не покладая рук, тратил силы, нервы
Вот одного не пойму, почему богатый должен платить больше? Ладно коррупционеров уберём в сторону. Но например, тот , кто работал не покладая рук, тратил силы, нервы
За каждым большим капиталом кроется преступление (Бальзак)Цитата:
saba:
Со времён раскулачивания не любили удачливых и богатых(работящих)
Со времён раскулачивания не любили удачливых и богатых(работящих)
Во Франции налог на роскошь
С ним я согласен
Хочешь понтоваться дворцом с позолотой,дворецкими и вертолетной площадкой когда вокруг рабочие халупы
Без проблем,только налог с тебя будет под 50%)))
И сразу тяга к понтам у тебя по уменьшится
Для нас это более актуально
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:47
Цитата:
Самый популярный лозунг у чиновников:"Будем делать всё , как в Европе"
Понтуются те кому всё досталось просто так. Я же сразу сказал уберём в сторону коррупционеров, детей коррупционеров и т.д. А те кто ночами не спал работал, чтобы на этот дворец заработать, кто боялся ежесекундно банкротства их за что?
У Франции многовековая история капитализма не забывайте, у них к тому же остались дети аристократов, которые палец об палец не ударили, чтобы достичь чего то. Какой стимул трудиться. чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству? Может проще ничего не делать?
abaika95:
Во Франции налог на роскошь
Во Франции налог на роскошь
Самый популярный лозунг у чиновников:"Будем делать всё , как в Европе"
Понтуются те кому всё досталось просто так. Я же сразу сказал уберём в сторону коррупционеров, детей коррупционеров и т.д. А те кто ночами не спал работал, чтобы на этот дворец заработать, кто боялся ежесекундно банкротства их за что?
У Франции многовековая история капитализма не забывайте, у них к тому же остались дети аристократов, которые палец об палец не ударили, чтобы достичь чего то. Какой стимул трудиться. чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству? Может проще ничего не делать?
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:50
И потом разве тот у кого дворец виноват в рабочих халупах, может всё таки это забота государства и самих тех, кто живет в халупах, как то изменить свою жизнь?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24148
Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:51
Цитата:
Там же не так это делается, так то конечно, не будет стимула, если всех под одну гребенку и с зарплатой в 200 ойро.
Но если ты получаешь миллиард ойро в месяц, делись хоть половиной, не обеднеешь..
saba:
чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству
чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству
Там же не так это делается, так то конечно, не будет стимула, если всех под одну гребенку и с зарплатой в 200 ойро.
Но если ты получаешь миллиард ойро в месяц, делись хоть половиной, не обеднеешь..
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:54
У соседа 2 коровы , а у меня ни одной, а давайте сделаем так, чтобы у всех было поровну. Тут только способы достижения цели разные, у одних революция, у других налог на роскошь и социальная ответственность бизнеса. Принцип один. Как у Шарикова:" Взять всё и поделить"
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:59
Цитата:
Ну он же не получает, а своим умом, трудом создаёт этот миллиард. А если он на эту половину миллиарда сделает ещё 5, так нет же отдай и не греши. А если бы не было этого миллиардера, который что то заставляет крутиться, что бы было? А тогда и первого миллиарда тоже не было бы
111:
Но если ты получаешь миллиард ойро в месяц, делись хоть половиной, не обеднеешь..
Но если ты получаешь миллиард ойро в месяц, делись хоть половиной, не обеднеешь..
Ну он же не получает, а своим умом, трудом создаёт этот миллиард. А если он на эту половину миллиарда сделает ещё 5, так нет же отдай и не греши. А если бы не было этого миллиардера, который что то заставляет крутиться, что бы было? А тогда и первого миллиарда тоже не было бы
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 15:06
Жерар Депардье почему стал гражданином России? Потому что не хотел платить 50% налогов. А за что? Ведь он сын жестянщика стал великим актером, своим обаянием ,талантом , харизмой, трудолюбием наконец( снялся более чем в 200 фильмах)создал конечный продукт, который пользуется спросом. И за что он должен отдавать государству половину того, что он заработал
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