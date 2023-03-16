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≡ Больше полномочий регионам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46387
Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 11:08
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Ученый-историк баллотируется в Мажилис. Он предлагает справедливое социальное обеспечение через изменения методики расчета, решение локальных проблем, в том числе, через расширение полномочий местных представительных органов и распределение бюджетных средств с учетом региональных потребностей. Однако чувствуется рука ученого: проблемы предлагает решить с учетом причин и наличия ресурсов, дабы не допустить негативных для общественного развития последствий. Сможет ли ученый, на минуточку, признанный в прошлом году одним из лучших в стране, реализовать свои научный потенциал в стенах Парламента, обсудили с самовыдвиженцем в Мажилис Еркином Абилем.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1662
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 13:58
#15
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Вот одного не пойму, почему богатый должен платить больше? Ладно коррупционеров уберём в сторону. Но например, тот , кто работал не покладая рук, тратил силы, нервы. Рисковал всем своим имуществом и наконец получил результат, за что мы его должны наказывать? При этом не в процентном выражении, а по количеству он всё равно платит больше, при этом ещё даёт работу людям. Или у нас и тут всё должно быть как в Европе. Но популистский лозунг знатный. Со времён раскулачивания не любили удачливых и богатых(работящих)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13538
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:37
#16
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Согласно законодательству, СМИ должны предоставлять равные возможности всем кандидатам для размещения агитационных материалов. Независимо от их политической платформы.

Объективно-понимаю)

Цитата:
saba:
Вот одного не пойму, почему богатый должен платить больше? Ладно коррупционеров уберём в сторону. Но например, тот , кто работал не покладая рук, тратил силы, нервы

За каждым большим капиталом кроется преступление (Бальзак)Цитата:
saba:
Со времён раскулачивания не любили удачливых и богатых(работящих)

Во Франции налог на роскошь
С ним я согласен
Хочешь понтоваться дворцом с позолотой,дворецкими и вертолетной площадкой когда вокруг рабочие халупы
Без проблем,только налог с тебя будет под 50%)))
И сразу тяга к понтам у тебя по уменьшится
Для нас это более актуально
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1662
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:47
#17
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Цитата:
abaika95:
Во Франции налог на роскошь

Самый популярный лозунг у чиновников:"Будем делать всё , как в Европе"
Понтуются те кому всё досталось просто так. Я же сразу сказал уберём в сторону коррупционеров, детей коррупционеров и т.д. А те кто ночами не спал работал, чтобы на этот дворец заработать, кто боялся ежесекундно банкротства их за что?
У Франции многовековая история капитализма не забывайте, у них к тому же остались дети аристократов, которые палец об палец не ударили, чтобы достичь чего то. Какой стимул трудиться. чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству? Может проще ничего не делать?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1662
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:50
#18
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И потом разве тот у кого дворец виноват в рабочих халупах, может всё таки это забота государства и самих тех, кто живет в халупах, как то изменить свою жизнь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24148
Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:51
#19
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Цитата:
saba:
чтобы потом в одночасье взять и отдать половину государству

Там же не так это делается, так то конечно, не будет стимула, если всех под одну гребенку и с зарплатой в 200 ойро.
Но если ты получаешь миллиард ойро в месяц, делись хоть половиной, не обеднеешь..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1662
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:54
#20
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У соседа 2 коровы , а у меня ни одной, а давайте сделаем так, чтобы у всех было поровну. Тут только способы достижения цели разные, у одних революция, у других налог на роскошь и социальная ответственность бизнеса. Принцип один. Как у Шарикова:" Взять всё и поделить"
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1662
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 14:59
#21
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Цитата:
111:
Но если ты получаешь миллиард ойро в месяц, делись хоть половиной, не обеднеешь..

Ну он же не получает, а своим умом, трудом создаёт этот миллиард. А если он на эту половину миллиарда сделает ещё 5, так нет же отдай и не греши. А если бы не было этого миллиардера, который что то заставляет крутиться, что бы было? А тогда и первого миллиарда тоже не было бы
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1662
Re: Больше полномочий регионам
Отправлено: 16.03.23 - 15:06
#22
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Жерар Депардье почему стал гражданином России? Потому что не хотел платить 50% налогов. А за что? Ведь он сын жестянщика стал великим актером, своим обаянием ,талантом , харизмой, трудолюбием наконец( снялся более чем в 200 фильмах)создал конечный продукт, который пользуется спросом. И за что он должен отдавать государству половину того, что он заработал
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