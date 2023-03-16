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≡ Военное обмундирование пытались нелегально вывезти из Казахстана в Россию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46387
Военное обмундирование пытались нелегально вывезти из Казахстана в Россию
Отправлено: 16.03.23 - 14:20
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Незаконный вывоз военных шлемов и тактических рюкзаков пресекли на пункте пропуска «Кайрак». "ГАЗель", в грузовом отсеке которой лежало обмундирование, задержали сотрудники департамента государственных доходов и пограничной службы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24148
Re: Военное обмундирование пытались нелегально вывезти из...
Отправлено: 16.03.23 - 14:20
#1
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Этим надо сразу по 15 лет впаять и на зону..
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