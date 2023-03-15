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«Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
«Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46381
«Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
Отправлено: 15.03.23 - 17:59
Решение по делу в отношении педагога-дефектолога Костанайского колледжа бытсервиса Екатерины КОМИССАРОВОЙ озвучили 14 марта в специализированном суде по административным нарушениям.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 92
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 17:59
Не взяла.а приняла на работу. И это директор!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 466
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 18:13
с решением суда я согласен полностью на все 100%. По обьяснениям всех участников процесса ясно видно, что кредит был взят и передан директору. И зачем тут привлекать разного рода лингвистов? Что они могут против явных фактов?. Правильно судья решила. Молодец!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1032
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 18:58
не делай добра - не получишь зла
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12060
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 19:15
Цитата:
Дам куча есть поговорок) хочешь потерять друга- займи ему денег.
Нафиг ваще брать такой большой кредит для чужого человека. Непонятно
electro:
Дам куча есть поговорок) хочешь потерять друга- займи ему денег.
Нафиг ваще брать такой большой кредит для чужого человека. Непонятно
«Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
Отправлено: 15.03.23 - 20:13
У любого делового человека вся жизнь на доверии, вам доверяют, вы доверяете, но в этой цепочке есть кто-нибудь, так изгадит добрый посыл и люди теряют веру в добро. Спасибо судье, аплодирую стоя, храни вас бог!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.03.2023 - 20:28]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.03.2023 - 20:28]
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 20:36
Комментарии теряет свою искомину без этих фамилии, которые я указал, очень хорошие люди албин и нуркина, на долго останутся в наших сердцах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13532
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 21:15
Цитата:
адвокат просто не знал уже до чего докопаться
тут же я вижу второй раз как эта судья идет по пути наименьшего сопротивления чтобы красиво светиться в сми
по гамбургскому счету редакция действительно допустила ошибку публикуя не объективную инфу но судья как и в деле венка у макдонольдса решила что благостное впечатление в материале статьи для нее важнее чем реальное правосудие
вот и выдала такой результат
Цитата:
вот после этого спича судью вообще обязаны отправить на пенсию
то есть то что следователь прекратил дело об мошенничестве (что по мне не справедливо но факт есть факт) а редакция со слов истца все ровно зная все эти обстоятельства выводит в заголовок прямое обвинение в мошенничестве что не считается судьей за порочащую информацию??
м-да
на мыло, на мыло
Адвокат пояснил - в представленных документах не указано, что Сапарова именно психолог-лингвист, у нее есть только дипломы в области психологии. Сапарова пояснила - закончив университет с дипломом психолога, человек может иметь любую специализацию. Лян отметил: «Все выводы в заключении Сапаровой строятся лишь на доводах Нуркиной, а Комиссарову она не опрашивала». Поэтому он сомневается в объективности данного исследования.
адвокат просто не знал уже до чего докопаться
тут же я вижу второй раз как эта судья идет по пути наименьшего сопротивления чтобы красиво светиться в сми
по гамбургскому счету редакция действительно допустила ошибку публикуя не объективную инфу но судья как и в деле венка у макдонольдса решила что благостное впечатление в материале статьи для нее важнее чем реальное правосудие
вот и выдала такой результат
Цитата:
Юридическая оценка того, содержит ли распространенная информация достоверные или ложные сведения, не требует специальных познаний и не относится к компетенции специалиста или эксперта, а подлежит установлению путем исследования представленных сторонами уполномоченным органом фактических данных.
вот после этого спича судью вообще обязаны отправить на пенсию
то есть то что следователь прекратил дело об мошенничестве (что по мне не справедливо но факт есть факт) а редакция со слов истца все ровно зная все эти обстоятельства выводит в заголовок прямое обвинение в мошенничестве что не считается судьей за порочащую информацию??
м-да
на мыло, на мыло
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4356
«Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
Отправлено: 16.03.23 - 00:20
Цитата:
Бред какой-то, а не коммент...
м-да
на мыло, на мыло
на мыло, на мыло
Бред какой-то, а не коммент...
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 259
«Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
Отправлено: 16.03.23 - 02:29
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