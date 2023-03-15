Отправлено: - 21:15

Адвокат пояснил - в представленных документах не указано, что Сапарова именно психолог-лингвист, у нее есть только дипломы в области психологии. Сапарова пояснила - закончив университет с дипломом психолога, человек может иметь любую специализацию. Лян отметил: «Все выводы в заключении Сапаровой строятся лишь на доводах Нуркиной, а Комиссарову она не опрашивала». Поэтому он сомневается в объективности данного исследования.





Юридическая оценка того, содержит ли распространенная информация достоверные или ложные сведения, не требует специальных познаний и не относится к компетенции специалиста или эксперта, а подлежит установлению путем исследования представленных сторонами уполномоченным органом фактических данных.



Цитата:адвокат просто не знал уже до чего докопатьсятут же я вижу второй раз как эта судья идет по пути наименьшего сопротивления чтобы красиво светиться в смипо гамбургскому счету редакция действительно допустила ошибку публикуя не объективную инфу но судья как и в деле венка у макдонольдса решила что благостное впечатление в материале статьи для нее важнее чем реальное правосудиевот и выдала такой результатЦитата:вот после этого спича судью вообще обязаны отправить на пенсиюто есть то что следователь прекратил дело об мошенничестве (что по мне не справедливо но факт есть факт) а редакция со слов истца все ровно зная все эти обстоятельства выводит в заголовок прямое обвинение в мошенничестве что не считается судьей за порочащую информацию??м-дана мыло, на мыло