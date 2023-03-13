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≡ В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46381
В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 13.03.23 - 21:42
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На чтение Свитка пришли евреи Костаная, и многие – как взрослые, так и дети – были в карнавальных костюмах, а пуримскую атмосеру создавал оркестр, игравший веселые еврейские мелодии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24135
Re: В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 13.03.23 - 21:42
#1
Комментарий удален модератором.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
609
В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 13.03.23 - 22:04
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1241
Re: В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 15.03.23 - 23:12
#3
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1241
Re: В Костанае отметили еврейский праздник Пурим
Отправлено: 15.03.23 - 23:13
#4
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