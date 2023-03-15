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≡ Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46381
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 12:02
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На 1223 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» столкнулись Тоyоtа Alphard, под управлением 37-летнего жителя Костаная и Тоyоtа Cаmry под управлением 42-летнего жителя столицы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12060
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:02
#1
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Я уже писал на страницах форума. Ещё раз. Люди не садитесь вы в эти альфарды и другие бусики такси. Это гробики. Гоняют без режима труда и отдыха, спят водители по 3-4 часа в сутки сидя на руле. Средняя скорость на трассах по 150 км/ч. Если жить хотите, послушайтесь.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12060
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:05
#2
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И ещё я там заметил, девушки любят на переднее сиденье садится и водителям глазки строят и отвлекают тупыми вопросами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13532
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:09
#3
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ну вот за что боролись в 2020 году хапуги на площади вот и вылезло
добились легализации армянских альфардов называется
теперь гоняют и разбиваются
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4048
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:48
#4
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Цитата:
abaika95:
за что боролись


Они боролись за то что бы не платить драконовский , назарбаевский утиль сбор и первичку. А, совершить аварию со смертельным исходом можно и при скорости 60 км/час на автомобиле навороченном всеми системами безопасности.
Всё зависит от прокладки между рулём и сидением - водителя.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1647
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 13:12
#5
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Цитата:
abaika95:
добились легализации армянских альфардов называется теперь гоняют и разбиваются

Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч, просто пока везёт. Когда был поезд Костанай Челябинск всегда дочь на учёбу на нём отправлял, хоть и было в 2 раза дороже
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
934
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 13:41
#6
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Пилоты альфардов "летающих" в Астану, ларгусов в Житикару, фольцев в Челябинск-Екатеринбург - в основном все очень опасны на дороге, как для своих пассажиров, так и для других участников движения.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1291
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 14:38
#7
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Цитата:
saba:
Когда был поезд Костанай Челябинск


Кстати, да. После коронавирусов поезда Астана - Москва, Астана - Спб так и не вернули. Самолётов в Челябинск от нас давно уже нет. С автобусами не очень понятно. И получается единственный доступный транспорт - опасные микроавтобусы.

В направлении Астаны также не хватает этих же двух приличных поездов. Потому что поезда "Костанай - Алматы" и "Костанай - Караганда" один другого страшнее, вагоны 80-х годов. Самолёт дорого, если не знал о поездке заранее. Вот и ездят люди на этих "микроавтобусах".

[Исправлено: Тот самый, 15.03.2023 - 14:44]
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1291
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 14:41
#8
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Цитата:
abaika95:
ну вот за что боролись в 2020 году хапуги на площади вот и вылезло добились легализации армянских альфардов называется теперь гоняют и разбиваются


Наоборот, они на армянском/киргизском учёте ездили на красный, превышали скорость даже по городу - учёт им никак не мешал это делать, а камеры не фиксировали нарушения.

[Исправлено: Тот самый, 15.03.2023 - 14:42]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24135
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 14:52
#9
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Цитата:
saba:
Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч,

Нас вез Каравела под 180.
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A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
13
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 15:14
#10
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Сколько еще произойдет аварий с участием частников (алфардов сиен и т.д) пока на них не обратят внимание. Нужно запрещать им перевозку и вылавливать на трассе, действительно эти таксисты угроза не только пассажирам но и участникам движения, сколько раз был сам свидетелем несутся в среднем 150 км.ч обгоняют как будто по две жизни, в погоне за деньгами без отдыха и ТО машины.
А пассажирам этих псевдоперевозчиков только одно могу сказать у вас не две жизни
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1005
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 15:45
#11
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зашел почитать коментарии про альфарды
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13532
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 21:22
#12
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Цитата:
ACROS:
Они боролись за то что бы не платить драконовский

правила для всех едины
один завез 220 алфьрдов в уральске и потом возмущался почему ему не дают их легализовать по низкой цене он кто зная при этом заранее что цена будет высокой? кто он? правильно хапуга и оборзевший типажок
он и такие же как он "самые умные" по орали на площади, легализовали свои алфьарды ( часто украденные в сша и завезенные по дешёвке в армению) набрали водил и быстро создали индрайверскую мафию
хапуги
Цитата:
Тот самый:
Наоборот, они на армянском/киргизском учёте ездили на красный, превышали скорость даже по городу - учёт им никак не мешал это делать, а камеры не фиксировали нарушения.

оно им и сейчас ниче не мешает
повадки то остались Цитата:
saba:
Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч, просто пока везё

а альфардам что то прям совсем не везет
может дело не в машинах а в водилах?
водилы альфардов это именно те хапуги кто орал на площадях
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4355
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 21:37
#13
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Альфарды - очень хорошие и надёжные машины.
Другое дело - как на них ездят.
Можно Альфарды заменить Мерседесами или произведениями «СарыаркаАвтоПром»...
Абайке полегчало? Думаешь, исчезнут аварии?
Берёшь единичные случаи и выдаёшь их за общественное мнение? Зря!
Из Армении не пригнали убитые Тазы, а нормальные авто по разумной цене! Просто утильсбор и первичка защищают не интересы народа, как известно.
А вот кто и как на авто ездит - совсем другой вопрос!
Профайл
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
980
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 23:37
#14
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Цитата:
Тот самый:
Кстати, да. После коронавирусов поезда Астана - Москва, Астана - Спб так и не вернули. Самолётов в Челябинск от нас давно уже нет. С автобусами не очень понятно. И получается единственный доступный транспорт - опасные микроавтобусы. В направлении Астаны также не хватает этих же двух приличных поездов. Потому что поезда "Костанай - Алматы" и "Костанай - Караганда" один другого страшнее, вагоны 80-х годов. Самолёт дорого, если не знал о поездке заранее. Вот и ездят люди на этих "микроавтобусах".

Автобусы вроде есть до Екатеринбурга, вот сайт
И с автовокзала возможно тоже есть.
А до Астаны ещё ходят поезда 058Х Уральск-Астана, 081Ц Костанай-Астана, 048*Т Атырау-Астана.

[Исправлено: Undead, 15.03.2023 - 23:39]

[Исправлено: Undead, 15.03.2023 - 23:39]
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