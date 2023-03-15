Отправлено: - 21:22

ACROS:

Они боролись за то что бы не платить драконовский

Тот самый:

Наоборот, они на армянском/киргизском учёте ездили на красный, превышали скорость даже по городу - учёт им никак не мешал это делать, а камеры не фиксировали нарушения.

saba:

Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч, просто пока везё

Цитата:правила для всех единыодин завез 220 алфьрдов в уральске и потом возмущался почему ему не дают их легализовать по низкой цене он кто зная при этом заранее что цена будет высокой? кто он? правильно хапуга и оборзевший типажокон и такие же как он "самые умные" по орали на площади, легализовали свои алфьарды ( часто украденные в сша и завезенные по дешёвке в армению) набрали водил и быстро создали индрайверскую мафиюхапугиЦитата:оно им и сейчас ниче не мешаетповадки то остались Цитата:а альфардам что то прям совсем не везетможет дело не в машинах а в водилах?водилы альфардов это именно те хапуги кто орал на площадях