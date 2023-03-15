Я уже писал на страницах форума. Ещё раз. Люди не садитесь вы в эти альфарды и другие бусики такси. Это гробики. Гоняют без режима труда и отдыха, спят водители по 3-4 часа в сутки сидя на руле. Средняя скорость на трассах по 150 км/ч. Если жить хотите, послушайтесь.
Они боролись за то что бы не платить драконовский , назарбаевский утиль сбор и первичку. А, совершить аварию со смертельным исходом можно и при скорости 60 км/час на автомобиле навороченном всеми системами безопасности. Всё зависит от прокладки между рулём и сидением - водителя.
Кстати, да. После коронавирусов поезда Астана - Москва, Астана - Спб так и не вернули. Самолётов в Челябинск от нас давно уже нет. С автобусами не очень понятно. И получается единственный доступный транспорт - опасные микроавтобусы.
В направлении Астаны также не хватает этих же двух приличных поездов. Потому что поезда "Костанай - Алматы" и "Костанай - Караганда" один другого страшнее, вагоны 80-х годов. Самолёт дорого, если не знал о поездке заранее. Вот и ездят люди на этих "микроавтобусах".
Сколько еще произойдет аварий с участием частников (алфардов сиен и т.д) пока на них не обратят внимание. Нужно запрещать им перевозку и вылавливать на трассе, действительно эти таксисты угроза не только пассажирам но и участникам движения, сколько раз был сам свидетелем несутся в среднем 150 км.ч обгоняют как будто по две жизни, в погоне за деньгами без отдыха и ТО машины. А пассажирам этих псевдоперевозчиков только одно могу сказать у вас не две жизни
ACROS: Они боролись за то что бы не платить драконовский
правила для всех едины один завез 220 алфьрдов в уральске и потом возмущался почему ему не дают их легализовать по низкой цене он кто зная при этом заранее что цена будет высокой? кто он? правильно хапуга и оборзевший типажок он и такие же как он "самые умные" по орали на площади, легализовали свои алфьарды ( часто украденные в сша и завезенные по дешёвке в армению) набрали водил и быстро создали индрайверскую мафию хапуги Цитата:
Тот самый: Наоборот, они на армянском/киргизском учёте ездили на красный, превышали скорость даже по городу - учёт им никак не мешал это делать, а камеры не фиксировали нарушения.
оно им и сейчас ниче не мешает повадки то остались Цитата:
saba: Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч, просто пока везё
а альфардам что то прям совсем не везет может дело не в машинах а в водилах? водилы альфардов это именно те хапуги кто орал на площадях
Альфарды - очень хорошие и надёжные машины. Другое дело - как на них ездят. Можно Альфарды заменить Мерседесами или произведениями «СарыаркаАвтоПром»... Абайке полегчало? Думаешь, исчезнут аварии? Берёшь единичные случаи и выдаёшь их за общественное мнение? Зря! Из Армении не пригнали убитые Тазы, а нормальные авто по разумной цене! Просто утильсбор и первичка защищают не интересы народа, как известно. А вот кто и как на авто ездит - совсем другой вопрос!
Тот самый: Кстати, да. После коронавирусов поезда Астана - Москва, Астана - Спб так и не вернули. Самолётов в Челябинск от нас давно уже нет. С автобусами не очень понятно. И получается единственный доступный транспорт - опасные микроавтобусы. В направлении Астаны также не хватает этих же двух приличных поездов. Потому что поезда "Костанай - Алматы" и "Костанай - Караганда" один другого страшнее, вагоны 80-х годов. Самолёт дорого, если не знал о поездке заранее. Вот и ездят люди на этих "микроавтобусах".
Автобусы вроде есть до Екатеринбурга, вот сайт И с автовокзала возможно тоже есть. А до Астаны ещё ходят поезда 058Х Уральск-Астана, 081Ц Костанай-Астана, 048*Т Атырау-Астана.
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