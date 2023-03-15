Цитата:
Адвокат пояснил - в представленных документах не указано, что Сапарова именно психолог-лингвист, у нее есть только дипломы в области психологии. Сапарова пояснила - закончив университет с дипломом психолога, человек может иметь любую специализацию. Лян отметил: «Все выводы в заключении Сапаровой строятся лишь на доводах Нуркиной, а Комиссарову она не опрашивала». Поэтому он сомневается в объективности данного исследования.
адвокат просто не знал уже до чего докопаться
тут же я вижу второй раз как эта судья идет по пути наименьшего сопротивления чтобы красиво светиться в сми
по гамбургскому счету редакция действительно допустила ошибку публикуя не объективную инфу но судья как и в деле венка у макдонольдса решила что благостное впечатление в материале статьи для нее важнее чем реальное правосудие
вот и выдала такой результат
Цитата:
Юридическая оценка того, содержит ли распространенная информация достоверные или ложные сведения, не требует специальных познаний и не относится к компетенции специалиста или эксперта, а подлежит установлению путем исследования представленных сторонами уполномоченным органом фактических данных.
вот после этого спича судью вообще обязаны отправить на пенсию
то есть то что следователь прекратил дело об мошенничестве (что по мне не справедливо но факт есть факт) а редакция со слов истца все ровно зная все эти обстоятельства выводит в заголовок прямое обвинение в мошенничестве что не считается судьей за порочащую информацию??
м-да
на мыло, на мыло