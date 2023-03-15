Отправлено: - 19:17

KOS77:

Интересно, сколько ещё должно произойти ДТП для того чтобы там "отбойник" установили посередине дороги?

[Исправлено: Undead, 15.03.2023 - 19:18]

[Исправлено: Undead, 15.03.2023 - 20:31]

Цитата:Ага, очень бы хотелось задать несколько вопросов автору проекта по реконструкции этого участка.Имеется относительно короткий участок трассы, по которому ежедневно проходит большое количество транспорта и очень мало пешеходов. На участке нередки ДТП, связанные с выездом на встречку. Соответственно, было бы логично в рамках реконструкции предусмотреть отбойник, разделяющий поток по направлениям, и небольшие тротуары. Но по факту после реконструкции имеются широченные пустые тротуары, и проезжая часть без отбойника...