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≡ Пострадали 3 человека и 8 машин - ДТП возле Большого моста прокомментировали в полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46381
Пострадали 3 человека и 8 машин - ДТП возле Большого моста прокомментировали в полиции
Отправлено: 15.03.23 - 13:34
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Сразу три аварии произошли вчера вечером между Костанаем и Тобылом. Подробности аварий сегодня, 15 марта, рассказал первый заместитель начальника отдела полиции Костанайского района Мурат МНАЙДАРОВ.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
934
Re: Пострадали 3 человека и 8 машин - ДТП возле Большого моста...
Отправлено: 15.03.23 - 13:34
#1
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Цитата:
выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Шевроле Круз" и "ВАЗ-2107", 

Интересно, сколько ещё должно произойти ДТП для того чтобы там "отбойник" установили посередине дороги?
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
94
Re: Пострадали 3 человека и 8 машин - ДТП возле Большого моста...
Отправлено: 15.03.23 - 14:05
#2
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На перекрестке ул Маяковского-Чкалова вчера в непогоду светофор не работал. Не сделали его и к утру. Хоть бы регулировщика поставили. Утром около магазина 25 стояла разбитая машина...
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Undead
* Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
979
Пострадали 3 человека и 8 машин - ДТП возле Большого моста прокомментировали в полиции
Отправлено: 15.03.23 - 19:17
#3
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Цитата:
KOS77:
Интересно, сколько ещё должно произойти ДТП для того чтобы там "отбойник" установили посередине дороги?

Ага, очень бы хотелось задать несколько вопросов автору проекта по реконструкции этого участка.
Имеется относительно короткий участок трассы, по которому ежедневно проходит большое количество транспорта и очень мало пешеходов. На участке нередки ДТП, связанные с выездом на встречку. Соответственно, было бы логично в рамках реконструкции предусмотреть отбойник, разделяющий поток по направлениям, и небольшие тротуары. Но по факту после реконструкции имеются широченные пустые тротуары, и проезжая часть без отбойника...

[Исправлено: Undead, 15.03.2023 - 19:18]

[Исправлено: Undead, 15.03.2023 - 20:31]
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