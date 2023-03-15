Re: Потерявшегося в степи пастуха нашли спасатели в Костанайской...

Отправлено: - 19:06

А зачем вы его обратно привезли? Человек лошадей искал. Вы его сбили с толку. Пастух не как бы не заблудился бы в своей родной степи, закрытыми глазами бы пришёл домой.