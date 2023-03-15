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≡ Застрявшему на озере из-за метели рыбаку помогли полицейские в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46381
Застрявшему на озере из-за метели рыбаку помогли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 18:16
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Метель и гололед застали врасплох жителя Костаная Дамира Жалгасова на озере Балыкты в Узункольском районе. Когда мужчина понял, что из-за непогоды не может самостоятельно добраться домой, позвал на помощь полицейских.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
466
Re: Застрявшему на озере из-за метели рыбаку помогли полицейские...
Отправлено: 15.03.23 - 18:16
#1
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сам рыбак заядлый, но таких рыбанутых надо учить . Видно же , что погода ухудшается, чего там сидеть и ждать? надо сразу собирать монатки и улепетывать и не создавать проблемы окружению и спецслужбам.
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