Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...

Отправлено: - 18:13

с решением суда я согласен полностью на все 100%. По обьяснениям всех участников процесса ясно видно, что кредит был взят и передан директору. И зачем тут привлекать разного рода лингвистов? Что они могут против явных фактов?. Правильно судья решила. Молодец!!!