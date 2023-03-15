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≡ «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46381
«Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
Отправлено: 15.03.23 - 17:59
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Решение по делу в отношении педагога-дефектолога Костанайского колледжа бытсервиса Екатерины КОМИССАРОВОЙ озвучили 14 марта в специализированном суде по административным нарушениям.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
92
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 17:59
#1
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Не взяла.а приняла на работу. И это директор!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
466
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 18:13
#2
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с решением суда я согласен полностью на все 100%. По обьяснениям всех участников процесса ясно видно, что кредит был взят и передан директору. И зачем тут привлекать разного рода лингвистов? Что они могут против явных фактов?. Правильно судья решила. Молодец!!!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1032
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 18:58
#3
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не делай добра - не получишь зла
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12060
Re: «Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа...
Отправлено: 15.03.23 - 19:15
#4
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Цитата:
electro:

Дам куча есть поговорок) хочешь потерять друга- займи ему денег.
Нафиг ваще брать такой большой кредит для чужого человека. Непонятно
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5950
«Ее целью было защитить свои права» - Директор колледжа обвинила свою подчиненную в клевете после статьи в «НГ». Что решил суд?
Отправлено: 15.03.23 - 20:13
#5
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У любого делового человека вся жизнь на доверии, вам доверяют, вы доверяете, но в этой цепочке есть кто-нибудь, так изгадит добрый посыл и люди теряют веру в добро. Спасибо судье, аплодирую стоя, храни вас бог!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.03.2023 - 20:28]
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