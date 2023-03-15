Re: Правила развода при наличии детей планируют изменить в...

Отправлено: - 17:38

У моего однокурсника родоки были алкашами, жили в землянке на какой-то станции, очень бедно. Стипендию экономил, пешком ходил, не столовался, а раз в месяц отвозил домой, то электрочайник, то одежду младшим, то стиралку алмаатинку. Помню,пошел я провожать на поезд, потащили на санках эту машинку, а она в вагон не влезла, проводница не разрешила на тамбуре везти. Пришлось мне одному тащить обратно, а он уехал. Потом мой брат отвёз на КАМАЗе с углем