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≡ Правила развода при наличии детей планируют изменить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46381
Правила развода при наличии детей планируют изменить в Казахстане
Отправлено: 15.03.23 - 16:10
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Депутаты Сената в первом чтении приняли изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы. Одна из новелл законопроекта связана с расширением круга дел, рассматриваемых ювенальными судами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1647
Re: Правила развода при наличии детей планируют изменить в...
Отправлено: 15.03.23 - 16:10
#1
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При слове"ювенальная юстиция" меня аж передёргивает. Как подумаю, что если бы она существовала в те времена когда я был маленький, родителей лишили бы родительских прав, а нас бы отправили в детдом. Жили бедно 7 детей, но зато счастливо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12060
Re: Правила развода при наличии детей планируют изменить в...
Отправлено: 15.03.23 - 16:28
#2
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Цитата:
saba:
Жили бедно 7 детей, но зато счастливо

Вы жили очень богато. У моей мамы 5 родных сестр и брат. Я помню в детстве как соберутся на праздники, это крутяк , дружно, весело. И у деда так же было.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5950
Re: Правила развода при наличии детей планируют изменить в...
Отправлено: 15.03.23 - 17:38
#3
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У моего однокурсника родоки были алкашами, жили в землянке на какой-то станции, очень бедно. Стипендию экономил, пешком ходил, не столовался, а раз в месяц отвозил домой, то электрочайник, то одежду младшим, то стиралку алмаатинку. Помню,пошел я провожать на поезд, потащили на санках эту машинку, а она в вагон не влезла, проводница не разрешила на тамбуре везти. Пришлось мне одному тащить обратно, а он уехал. Потом мой брат отвёз на КАМАЗе с углем
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