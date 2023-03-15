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Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46379
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 12:02
На 1223 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» столкнулись Тоyоtа Alphard, под управлением 37-летнего жителя Костаная и Тоyоtа Cаmry под управлением 42-летнего жителя столицы.
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Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:02
Я уже писал на страницах форума. Ещё раз. Люди не садитесь вы в эти альфарды и другие бусики такси. Это гробики. Гоняют без режима труда и отдыха, спят водители по 3-4 часа в сутки сидя на руле. Средняя скорость на трассах по 150 км/ч. Если жить хотите, послушайтесь.
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:05
И ещё я там заметил, девушки любят на переднее сиденье садится и водителям глазки строят и отвлекают тупыми вопросами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13530
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:09
ну вот за что боролись в 2020 году хапуги на площади вот и вылезло
добились легализации армянских альфардов называется
теперь гоняют и разбиваются
добились легализации армянских альфардов называется
теперь гоняют и разбиваются
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4048
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:48
Цитата:
Они боролись за то что бы не платить драконовский , назарбаевский утиль сбор и первичку. А, совершить аварию со смертельным исходом можно и при скорости 60 км/час на автомобиле навороченном всеми системами безопасности.
Всё зависит от прокладки между рулём и сидением - водителя.
abaika95:
за что боролись
за что боролись
Они боролись за то что бы не платить драконовский , назарбаевский утиль сбор и первичку. А, совершить аварию со смертельным исходом можно и при скорости 60 км/час на автомобиле навороченном всеми системами безопасности.
Всё зависит от прокладки между рулём и сидением - водителя.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1647
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 13:12
Цитата:
Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч, просто пока везёт. Когда был поезд Костанай Челябинск всегда дочь на учёбу на нём отправлял, хоть и было в 2 раза дороже
abaika95:
добились легализации армянских альфардов называется теперь гоняют и разбиваются
добились легализации армянских альфардов называется теперь гоняют и разбиваются
Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч, просто пока везёт. Когда был поезд Костанай Челябинск всегда дочь на учёбу на нём отправлял, хоть и было в 2 раза дороже
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 934
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 13:41
Пилоты альфардов "летающих" в Астану, ларгусов в Житикару, фольцев в Челябинск-Екатеринбург - в основном все очень опасны на дороге, как для своих пассажиров, так и для других участников движения.
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 14:38
Цитата:
Кстати, да. После коронавирусов поезда Астана - Москва, Астана - Спб так и не вернули. Самолётов в Челябинск от нас давно уже нет. С автобусами не очень понятно. И получается единственный доступный транспорт - опасные микроавтобусы.
В направлении Астаны также не хватает этих же двух приличных поездов. Потому что поезда "Костанай - Алматы" и "Костанай - Караганда" один другого страшнее, вагоны 80-х годов. Самолёт дорого, если не знал о поездке заранее. Вот и ездят люди на этих "микроавтобусах".
[Исправлено: Тот самый, 15.03.2023 - 14:44]
saba:
Когда был поезд Костанай Челябинск
Когда был поезд Костанай Челябинск
Кстати, да. После коронавирусов поезда Астана - Москва, Астана - Спб так и не вернули. Самолётов в Челябинск от нас давно уже нет. С автобусами не очень понятно. И получается единственный доступный транспорт - опасные микроавтобусы.
В направлении Астаны также не хватает этих же двух приличных поездов. Потому что поезда "Костанай - Алматы" и "Костанай - Караганда" один другого страшнее, вагоны 80-х годов. Самолёт дорого, если не знал о поездке заранее. Вот и ездят люди на этих "микроавтобусах".
[Исправлено: Тот самый, 15.03.2023 - 14:44]
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 14:41
Цитата:
Наоборот, они на армянском/киргизском учёте ездили на красный, превышали скорость даже по городу - учёт им никак не мешал это делать, а камеры не фиксировали нарушения.
[Исправлено: Тот самый, 15.03.2023 - 14:42]
abaika95:
ну вот за что боролись в 2020 году хапуги на площади вот и вылезло добились легализации армянских альфардов называется теперь гоняют и разбиваются
ну вот за что боролись в 2020 году хапуги на площади вот и вылезло добились легализации армянских альфардов называется теперь гоняют и разбиваются
Наоборот, они на армянском/киргизском учёте ездили на красный, превышали скорость даже по городу - учёт им никак не мешал это делать, а камеры не фиксировали нарушения.
[Исправлено: Тот самый, 15.03.2023 - 14:42]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24135
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 14:52
Цитата:
Нас вез Каравела под 180.
saba:
Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч,
Как будто фольксвагены Костанай Челябинск меньше гоняют, минимум 130 км/ч,
Нас вез Каравела под 180.
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.07.21
- Сообщений:
- 13
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 15:14
Сколько еще произойдет аварий с участием частников (алфардов сиен и т.д) пока на них не обратят внимание. Нужно запрещать им перевозку и вылавливать на трассе, действительно эти таксисты угроза не только пассажирам но и участникам движения, сколько раз был сам свидетелем несутся в среднем 150 км.ч обгоняют как будто по две жизни, в погоне за деньгами без отдыха и ТО машины.
А пассажирам этих псевдоперевозчиков только одно могу сказать у вас не две жизни
А пассажирам этих псевдоперевозчиков только одно могу сказать у вас не две жизни
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 1005
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 15:45
зашел почитать коментарии про альфарды
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